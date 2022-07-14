Лишившийся ног блогер из Башкирии Рустам Набиев покорил гору Казбек

Лишившийся ног блогер из Башкирии Рустам Набиев покорил гору Казбек
Лишившийся ног блогер из Башкирии Рустам Набиев покорил гору Казбек
Вчера, 15:40ОбществоАзамат НуховФото: Юлия Суворова / 1MI
Восхождение на горную вершину далось ему адским трудом, пишет блогер в соцсетях

Блогер Рустам Набиев при покорении горной вершины Казбек прошёл на руках более 20 километров, преодолев при этом каменные, ледовые и снежные тропы. Об этом он рассказал подписчикам в соцсетях.

Как отметил блогер, лёгких восхождений не бывает и у каждой горы свой уникальный характер, климат и погода, однако, по признанию Набиева, восхождение в этот раз далось ему с трудом. Также блогер рассказал, что каждое новое восхождение для меня психологически даётся легче предыдущего.

— А вообще, в нашей жизни все циклично: все вы знаете, что после дня наступает ночь, а после ночи день. И я понимаю, что любой момент, который я сейчас переживаю, в данном случае трудность, за ним по-любому настанет момент облегчения. Просто потому, что это закон. Так устроена жизнь. И надо просто перетерпеть. Перетерпеть. Взять себя в руки и топить дальше, вперёд, — философски рассуждает блогер.

Рустам Набиев также подчеркнул, что гора Казбек, чья высота составляет 5033 метра, является третьей в его списке покорённых вершин, добавив при этом, что он вновь установил мировой рекорд. Ранее блогер взбирался на гору Манаслу (8 163 м) и Эльбрус (5 642 м).

— Я переписал историю восхождений на гору Казбек и это первый случай в истории, когда человеку удалось на одних руках совершить восхождение на высшую точку Грузии, — резюмирует Набиев.

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