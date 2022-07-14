Лишившийся ног блогер из Башкирии Рустам Набиев покорил гору Казбек

Блогер Рустам Набиев при покорении горной вершины Казбек прошёл на руках более 20 километров, преодолев при этом каменные, ледовые и снежные тропы. Об этом он рассказал подписчикам в соцсетях.
Как отметил блогер, лёгких восхождений не бывает и у каждой горы свой уникальный характер, климат и погода, однако, по признанию Набиева, восхождение в этот раз далось ему с трудом. Также блогер рассказал, что каждое новое восхождение для меня психологически даётся легче предыдущего.
— А вообще, в нашей жизни все циклично: все вы знаете, что после дня наступает ночь, а после ночи день. И я понимаю, что любой момент, который я сейчас переживаю, в данном случае трудность, за ним по-любому настанет момент облегчения. Просто потому, что это закон. Так устроена жизнь. И надо просто перетерпеть. Перетерпеть. Взять себя в руки и топить дальше, вперёд, — философски рассуждает блогер.
Рустам Набиев также подчеркнул, что гора Казбек, чья высота составляет 5033 метра, является третьей в его списке покорённых вершин, добавив при этом, что он вновь установил мировой рекорд. Ранее блогер взбирался на гору Манаслу (8 163 м) и Эльбрус (5 642 м).
— Я переписал историю восхождений на гору Казбек и это первый случай в истории, когда человеку удалось на одних руках совершить восхождение на высшую точку Грузии, — резюмирует Набиев.