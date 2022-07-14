Лишившийся ног блогер из Башкирии Рустам Набиев покорил гору Казбек

— А вообще, в нашей жизни все циклично: все вы знаете, что после дня наступает ночь, а после ночи день. И я понимаю, что любой момент, который я сейчас переживаю, в данном случае трудность, за ним по-любому настанет момент облегчения. Просто потому, что это закон. Так устроена жизнь. И надо просто перетерпеть. Перетерпеть. Взять себя в руки и топить дальше, вперёд, — философски рассуждает блогер.