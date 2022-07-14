Хабиров проводил еще один батальон добровольцев на боевое слаживание перед Донбассом

Инициатор же первого добровольческого батальона имени генерала Шаймуратова председатель региональной общественной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» Алик Камалетдинов уже стал советником Радия Хабирова по вопросам взаимодействия с военнослужащими из Башкирии. Известно и о том, что Камалетдинов и сам в скором времени намеревается отправится в зону боевых действий.