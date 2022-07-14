Эксперт рассказал, как правильно избавиться от ненужных банковских карт

Ведущий юрист объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин дал несколько советов на тему того, как безопасно утилизировать банковскую карту, поскольку просто выбросить ее в мусорное ведро будет недостаточно.

По его словам, магнитная полоса на обороте пластика, а также нанесенные на карту коды и голограммы содержат данные о счете владельца карты, и если сильно захотеть, ее можно считать. Поэтому, как пояснил Уткин, нужно не просто выкинуть карту, а перед этим разрезать ее на части. Об этом пишет iz.ru со ссылкой на агентство «Прайм». При этом юрист уточнил, что карту необходимо разрезать именно там, где на нее нанесены какие-либо обозначения. А если пластик действующий, то перед избавлением от него нужно обязательно закрыть счет, который привязан к карте, чтобы по ней случайно не совершались какие-то финансовые операции и не снимались деньги за услуги банка, которые могут привести к уходу в минус и образованию задолженности.

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