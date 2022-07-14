Эксперт рассказал, как правильно избавиться от ненужных банковских карт

Эксперт рассказал, как правильно избавиться от ненужных банковских карт
Эксперт рассказал, как правильно избавиться от ненужных банковских карт
Вчера, 13:27ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Ведущий юрист объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин дал несколько советов на тему того, как безопасно утилизировать банковскую карту, поскольку просто выбросить ее в мусорное ведро будет недостаточно.

По его словам, магнитная полоса на обороте пластика, а также нанесенные на карту коды и голограммы содержат данные о счете владельца карты, и если сильно захотеть, ее можно считать. Поэтому, как пояснил Уткин, нужно не просто выкинуть карту, а перед этим разрезать ее на части. Об этом пишет iz.ru со ссылкой на агентство «Прайм».

При этом юрист уточнил, что карту необходимо разрезать именно там, где на нее нанесены какие-либо обозначения. А если пластик действующий, то перед избавлением от него нужно обязательно закрыть счет, который привязан к карте, чтобы по ней случайно не совершались какие-то финансовые операции и не снимались деньги за услуги банка, которые могут привести к уходу в минус и образованию задолженности.

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