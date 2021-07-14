Вместо квартиры в самом большом пункте вакцинации в ПФО в Уфе разыграют 86 путевок

Вместо квартиры в самом большом пункте вакцинации в ПФО в Уфе разыграют 86 путевок
Вместо квартиры в самом большом пункте вакцинации в ПФО в Уфе разыграют 86 путевок
14 июля, 11:27ОбществоИрина ДеревянчукФото: Mkset.ru
У самого большого пункта в федеральном округе оказалась не самая мощная мотивация.

Сегодня, 14 июля в Уфе открылся самый большой пункт вакцинации в Приволжском федеральном округе. Он расположен на нулевом этаже Конгресс-холла «Торатау». Время работы с 8.00 до 20.00, без выходных и праздничных дней.

За сутки в новом центре готовы вакцинировать до 1500 человек. А среди привившихся до 28 августа разыграют 86 путёвок в один из санаториев Башкирии длительностью 14 дней.

Заметим, среди привившихся в Уфе до 20 июня разыгрывали квартиру. 1 июля жительница Уфы Тамара Рафикова – победительница акции «Здоровая Уфа» среди вакцинированных от коронавируса получила сертификат на квартиру.

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