Вместо квартиры в самом большом пункте вакцинации в ПФО в Уфе разыграют 86 путевок

Сегодня, 14 июля в Уфе открылся самый большой пункт вакцинации в Приволжском федеральном округе. Он расположен на нулевом этаже Конгресс-холла «Торатау». Время работы с 8.00 до 20.00, без выходных и праздничных дней.
За сутки в новом центре готовы вакцинировать до 1500 человек. А среди привившихся до 28 августа разыграют 86 путёвок в один из санаториев Башкирии длительностью 14 дней.
Заметим, среди привившихся в Уфе до 20 июня разыгрывали квартиру. 1 июля жительница Уфы Тамара Рафикова – победительница акции «Здоровая Уфа» среди вакцинированных от коронавируса получила сертификат на квартиру.