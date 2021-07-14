В Уфе спасатели вызволили котенка из-под колес автомобиля

В Уфе спасатели вызволили котенка из-под колес автомобиля
В Уфе спасатели вызволили котенка из-под колес автомобиля
14 июля, 16:19ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: Управление гражданской защиты/vk.com
Пушистик оказался заложником тормозного суппорта в колесе.

Молодой человек обратился к спасателям с необычной просьбой — спасти котенка застрявшего в колесе.

Как выяснилось, хозяин легковушки увидел как четвероногий бежал под колеса его транспорта и сразу же остановился. Выйдя из машины молодой человек хотел помочь котенку выбраться, но не обнаружив его под машиной поехал дальше.

Проехав немного от места происшествия до места назначения и выйдя из машины он вновь услышал жалобный писк. Оказалось, что зверек забрался в колесо машины и не смог выбраться из-за того, что лапу зажало тормозным суппортом.

Прибывшие спасатели сняли колесо и помогли выбраться четвероногому на волю, но ему захотелось продолжения приключений и он забрался в другое колесо, а затем пролез под защиту прямиком к двигателю. После второй спасательной операции неравнодушный владелец машины и хвостатый поехали к ветеринару на осмотр.

Также сегодня, жители Стерлитамака поделились рассказом о том, как к ним в квартиру залетела летучая мышь. Свои визгом животное напугало взрослых людей.

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