В Уфе спасатели вызволили котенка из-под колес автомобиля

Прибывшие спасатели сняли колесо и помогли выбраться четвероногому на волю, но ему захотелось продолжения приключений и он забрался в другое колесо, а затем пролез под защиту прямиком к двигателю. После второй спасательной операции неравнодушный владелец машины и хвостатый поехали к ветеринару на осмотр.