В Уфе спасатели вызволили котенка из-под колес автомобиля

Молодой человек обратился к спасателям с необычной просьбой — спасти котенка застрявшего в колесе.
Как выяснилось, хозяин легковушки увидел как четвероногий бежал под колеса его транспорта и сразу же остановился. Выйдя из машины молодой человек хотел помочь котенку выбраться, но не обнаружив его под машиной поехал дальше.
Проехав немного от места происшествия до места назначения и выйдя из машины он вновь услышал жалобный писк. Оказалось, что зверек забрался в колесо машины и не смог выбраться из-за того, что лапу зажало тормозным суппортом.
Прибывшие спасатели сняли колесо и помогли выбраться четвероногому на волю, но ему захотелось продолжения приключений и он забрался в другое колесо, а затем пролез под защиту прямиком к двигателю. После второй спасательной операции неравнодушный владелец машины и хвостатый поехали к ветеринару на осмотр.
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