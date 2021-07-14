В Уфе экс-директора фирмы признали виновным в хищении 29 млн рублей

Как выяснилось, у Шуховцева в 2015 был директором фирмы и ввел в заблуждение другу. Организацию намерением приобрести у нее рельсы на сумму 6 млн рублей. После того как он перевел деньги на счет фирмы, затем попросил вернуть их ему наличными обещая выгодные долгосрочные договорные отношения. В действительности Шуховцев получив деньги потратил их по своему усмотрению.