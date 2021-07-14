В Уфе экс-директора фирмы признали виновным в хищении 29 млн рублей

Как сообщает прокуратура республики, сегодня, 14 июля, Октябрьский районный суд города признал виновными в хищении 29 млн рублей Александра Шуховцева и Фарита Бурундукова.
Как выяснилось, у Шуховцева в 2015 был директором фирмы и ввел в заблуждение другу. Организацию намерением приобрести у нее рельсы на сумму 6 млн рублей. После того как он перевел деньги на счет фирмы, затем попросил вернуть их ему наличными обещая выгодные долгосрочные договорные отношения. В действительности Шуховцев получив деньги потратил их по своему усмотрению.
В 2017 году Шуховцев, будучи директором уже другой фирмы, вступил в сговор с Бурундуковым, который являлся начальником строительного участка ООО «Сигмастрой» директором которого раньше был Шуховцев.
Они заключили фиктивный договор на выполнение строительно-монтажных работ на объекте в г. Новый Уренгой, при этом не обладая необходимыми требованиями для выполнения подобного вида работ.
За сделку они получали 23 млн рублей, которые потратили на собственные нужны.
— Приговор не вступил в законную силу. Суд назначил им наказание в виде 6 лет и 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и взыскал с них сумму причиненного ущерба, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Ранее прокуратура выявила коррупционные нарушения в Министерстве спорта Башкирии.