В Уфе экс-директора фирмы признали виновным в хищении 29 млн рублей

В Уфе экс-директора фирмы признали виновным в хищении 29 млн рублей
В Уфе экс-директора фирмы признали виновным в хищении 29 млн рублей
14 июля, 15:13ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Вместе с ним на скамье подсудимых оказался начальник строительного участка.

Как сообщает прокуратура республики, сегодня, 14 июля, Октябрьский районный суд города признал виновными в хищении 29 млн рублей Александра Шуховцева и Фарита Бурундукова.

Как выяснилось, у Шуховцева в 2015 был директором фирмы и ввел в заблуждение другу. Организацию намерением приобрести у нее рельсы на сумму 6 млн рублей. После того как он перевел деньги на счет фирмы, затем попросил вернуть их ему наличными обещая выгодные долгосрочные договорные отношения. В действительности Шуховцев получив деньги потратил их по своему усмотрению.

В 2017 году Шуховцев, будучи директором уже другой фирмы, вступил в сговор с Бурундуковым, который являлся начальником строительного участка ООО «Сигмастрой» директором которого раньше был Шуховцев.

Они заключили фиктивный договор на выполнение строительно-монтажных работ на объекте в г. Новый Уренгой, при этом не обладая необходимыми требованиями для выполнения подобного вида работ.

За сделку они получали 23 млн рублей, которые потратили на собственные нужны.

— Приговор не вступил в законную силу. Суд назначил им наказание в виде 6 лет и 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и взыскал с них сумму причиненного ущерба, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее прокуратура выявила коррупционные нарушения в Министерстве спорта Башкирии.

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