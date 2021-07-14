В Уфе 66% сотрудников завода-производителя вакцины не привились от коронавируса

Завод «Фармстандарт-Уфавита» первый по количеству работников, но предпоследний по количеству привившихся. Всего 34% работников привились от коронавируса, 565 человек из 1650. Выяснилось, что работники, численность которых составляет 1650 человек, имеют аж 149 медотводов. Вакцинировались среди них лишь 34%.