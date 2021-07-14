В Уфе 66% сотрудников завода-производителя вакцины не привились от коронавируса

В Уфе 66% сотрудников завода-производителя вакцины не привились от коронавируса
В Уфе 66% сотрудников завода-производителя вакцины не привились от коронавируса
14 июля, 17:56ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest.ru
На оперативном совещании в мэрии Уфы обсудили темпы вакцинации на городских предприятиях.

Работники завода ОАО «Фармстандарт-Уфавита» прививаться не торопятся. Такой вывод напрашивается из слайда презентации, продемонстрированной на сегодняшнем оперативном совещании в мэрии. В ходе оперативки в мэрии обсуждали темпы вакцинации и собственно процент вакцинированных работников уфимских предприятий.

Фото:скриншот

Завод «Фармстандарт-Уфавита» первый по количеству работников, но предпоследний по количеству привившихся. Всего 34% работников привились от коронавируса, 565 человек из 1650. Выяснилось, что работники, численность которых составляет 1650 человек, имеют аж 149 медотводов. Вакцинировались среди них лишь 34%.

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