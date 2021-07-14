В России сняли ограничение на получение детских выплат

Выплаты семьям с детьми дошкольного возраста будут начисляться на банковские карты всех платежных систем, а не только на карты «Мир». Об этом сообщает Ura.ru.
Как сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты РФ, выплаты пройдут безналично на карту любой платежной системы. Поскольку выплата единовременная, для ее получения не потребуется заводить карту «Мир».
Чтобы получить выплату или пересчитать ее размер, нужно подать заявление. Это можно сделать на сайте госуслуг или лично в отделении соцзащиты и МФЦ. Для первого обращения, продления или перерасчета заполняется одна и та же форма. Около 95% семей получат выплату без представления дополнительных документов — у государства есть данные о доходах и имуществе. Заявления на выплату рассматриваются пять рабочих дней.
Президент России Владимир Путин ранее сообщил о новых мерах поддержки семей с детьми в ходе послания Федеральному собранию. На выплаты могут претендовать семьи с детьми от 6 до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе. Заявления на выплаты будут приниматься с 15 июля текущего года, обратиться за единовременной выплатой можно до конца октября.