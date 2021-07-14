В России сняли ограничение на получение детских выплат

Президент России Владимир Путин ранее сообщил о новых мерах поддержки семей с детьми в ходе послания Федеральному собранию. На выплаты могут претендовать семьи с детьми от 6 до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе. Заявления на выплаты будут приниматься с 15 июля текущего года, обратиться за единовременной выплатой можно до конца октября.