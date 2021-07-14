В Крыму количество случаев госпитализаций ковидных больных за неделю выросло на 70%

Как пишет RT со ссылкой на местное издание «Крыминформ», в ковидные госпитали республики за последнюю неделю были отправлены 1178 пациентов с COVID-19, что на 482 человека, или на 70%, превышает показатели госпитализации за прошлую неделю. Количество выписанных из больниц граждан на этой неделе также на 33% больше, чем на предыдущей, — 1356 человек.