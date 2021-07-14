В Крыму количество случаев госпитализаций ковидных больных за неделю выросло на 70%

В Крыму количество случаев госпитализаций ковидных больных за неделю выросло на 70%
В Крыму количество случаев госпитализаций ковидных больных за неделю выросло на 70%
14 июля, 22:35ОбществоФото: pixabay.com
Министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко сообщил, что за последнюю неделю число случаев госпитализации пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией в регионе стало выше на 70%.

Как пишет RT со ссылкой на местное издание «Крыминформ», в ковидные госпитали республики за последнюю неделю были отправлены 1178 пациентов с COVID-19, что на 482 человека, или на 70%, превышает показатели госпитализации за прошлую неделю. Количество выписанных из больниц граждан на этой неделе также на 33% больше, чем на предыдущей, — 1356 человек.

Коечный фонд, который готов принять коронавирусных больных, был увеличен до 3179 коек в 31 медучреждении. По словам Остапенко, за прошлую неделю было выделено 169 койко-мест в Бахчисарайской центральной районной больнице.

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