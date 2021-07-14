В городе Башкирии водители автобусов объявили забастовку из-за низких зарплат

Вчера, 13 июля, работники объявили забастовку и сошли с маршрутов. Они записали видеообращение к руководству «Башавтотранса», в котором попросили проверить финансовую дисциплину на предприятии.
По их словам, оплата труда водителей в компании не соответствует объёму их работу.
— Руководство стерлитамакского АТП на диалог с нами не идёт и нас не слышит. Просим принять какие-то меры, потому что у всех семьи, кредиты, надо жить. С каждым месяцем наша зарплата все меньше и меньше, — заявили работники.