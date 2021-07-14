В городе Башкирии водители автобусов объявили забастовку из-за низких зарплат

В городе Башкирии водители автобусов объявили забастовку из-за низких зарплат
В городе Башкирии водители автобусов объявили забастовку из-за низких зарплат
14 июля, 23:02ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
В Стерлитамаке водители маршрута № 36 требуют повышения заработной платы.

Вчера, 13 июля, работники объявили забастовку и сошли с маршрутов. Они записали видеообращение к руководству «Башавтотранса», в котором попросили проверить финансовую дисциплину на предприятии.

Видео:Соцсети

По их словам, оплата труда водителей в компании не соответствует объёму их работу.

— Руководство стерлитамакского АТП на диалог с нами не идёт и нас не слышит. Просим принять какие-то меры, потому что у всех семьи, кредиты, надо жить. С каждым месяцем наша зарплата все меньше и меньше, — заявили работники.

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