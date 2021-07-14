В Башкирии установили обстоятельства гибели двух рабочих в затонувшем экскаваторе

В Башкирии установили обстоятельства гибели двух рабочих в затонувшем экскаваторе
В Башкирии установили обстоятельства гибели двух рабочих в затонувшем экскаваторе
14 июля, 19:41ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Гострудинспекция РБ
Гострудинспекция Башкирии завершила расследование происшествия на предприятии ЗАО «Баштрансгидромеханизация» в Уфимском районе. 21 апреля в карьер упал экскаватор, в котором находились 47-летний бригадир машинистов земснаряда и 38-летний главный механик. Выбраться из затонувшей машины им не удалось.

В ходе расследования выяснилось, что в день трагедии бригадир земснаряда проводил монтаж намывного трубопровода. Предположительно для перемещения трубы на карту намыва рабочие использовали экскаватор. Техника находилась на стоянке, так как машинисты экскаваторов были в отпуске. Ключи от стоянки были только у главного механика, который каждую смену проверял сохранность машин. Предположительно он и сел за рычаги управления. Через некоторое время рабочие, занятые ремонтом техники в «городке», услышали крики. Прибежав на место, они увидели в воде экскаватор, который, двигаясь по краю оврага, наполненного водой, съехал вниз и упал на сторону кабины. Работники при помощи другого экскаватора вытащили затонувшую машину, под которой обнаружили тело главного механика. Бригадира нашли уже сотрудники МЧС.

В инспекции отметили, что несчастный случай произошёл из-за нарушений требований безопасности при эксплуатации экскаватора, а также плохой организация производства работ, поскольку, согласно должностной инструкции, главный механик не может управлять экскаватором, хотя и прошёл соответствующее обучение.

За нарушения требований охраны труда работодателя оштрафовали. Материалы расследования переданы в следственные органы.

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