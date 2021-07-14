В Башкирии школьники ограбили девушку

Четверо учеников 6 и 8 класса попытались ограбить 19-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики, сегодня, 14 июля.
Жительница Стерлитамака разместила в интернете объявление о продаже устройства для курения, затем ей позвонил некий покупатель, который захотел встретиться, чтобы посмотреть товар. На сделку к ней пришли четыре школьника. Один из которых попросил передать товар ему в руки, чтобы посмотреть все ли в порядке с устройством. После того как вещь оказалась в руках подростка, компания попыталась скрыться не заплатив.
Однако девушка оказалась умнее и проворнее и смогла поймать одного из ребят. Она потребовала позвонить беглецу укравшему устройство и вернуть его хозяйке. После того как товар был возвращен обратно, девушка обратилась в полицию. Правоохранители задержали горе предпринимателей.
Двое из них были доставлены родителям, еще двоих поместили в центр временного содержания.
Было возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».
Раннее стало известно о том, что в Уфе группа подростков промышляла кражами и грабежами больше года.