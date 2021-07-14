В Башкирии школьники ограбили девушку

Жительница Стерлитамака разместила в интернете объявление о продаже устройства для курения, затем ей позвонил некий покупатель, который захотел встретиться, чтобы посмотреть товар. На сделку к ней пришли четыре школьника. Один из которых попросил передать товар ему в руки, чтобы посмотреть все ли в порядке с устройством. После того как вещь оказалась в руках подростка, компания попыталась скрыться не заплатив.