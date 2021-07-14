В 25 районах Башкирии введен режим ЧС из-за засухи

В 25 районах Башкирии введен режим ЧС из-за засухи
В 25 районах Башкирии введен режим ЧС из-за засухи
14 июля, 16:04ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
МЧС Башкирии предупреждает местных жителей запасаться водой и кондиционерами.

Глава республики Радий Хабиров ввел режим ЧС в 25 районах республики, а также в городе Учалы.

Причиной стала засуха и суховеи на территории республики. Режим вводится территории Баймакского, Бакалинского, Белебеевского, Бижбулякского, Бирского, Благоварского, Благовещенского, Дуванского, Ермекеевского, Зианчуринского, Зилаирского, Илишевского, Ишимбайского, Кугарчинского, Кушнаренковского, Куюргазинского, Мишкинского, Салаватского, Туймазинского, Уфимского, Федоровского, Хайбуллинского, Чекмагушевского, Чишминского, Шаранского районов и города Кумертау.

В Управлении МЧС республики рекомендовано жителям данных районов запастись емкостями с водой, легкой одеждой и охлаждающими электроприборами.

Ранее в Министерстве лесного хозяйства республики, сообщили о ликвидации крупного пожара в Зианчуринском районе.

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