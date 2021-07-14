Минтруд перечислил самые востребованные профессии в Башкирии

Минтруд Башкирии опубликовал на официальном сайте список востребованных профессий на ближайшие три года.
Самыми востребованными станут специалисты в области сельского, лесного и рыбного хозяйства.
В среднем до 2023 года, рынок труда будет нуждаться в 12,9 тысячах квалифицированных рабочих и служащих. 14,7 тысячах специалистов среднего звена, также будет потребность в квалифицированных специалистах с высшим образованием — 66,7 тыс. человек.
Как отметил первый замминистра труда Юрий Мельников, на сегодня 80 тысяч организаций нуждаются в кадрах.
Ранее специалисты назвали профессии с самыми высокими зарплатами в Уфе.