Минтруд перечислил самые востребованные профессии в Башкирии

В ближайшие три года республика будет нуждаться в рабочих и специалистах среднего звена.

Минтруд Башкирии опубликовал на официальном сайте список востребованных профессий на ближайшие три года. Самыми востребованными станут специалисты в области сельского, лесного и рыбного хозяйства. В среднем до 2023 года, рынок труда будет нуждаться в 12,9 тысячах квалифицированных рабочих и служащих. 14,7 тысячах специалистов среднего звена, также будет потребность в квалифицированных специалистах с высшим образованием — 66,7 тыс. человек. Как отметил первый замминистра труда Юрий Мельников, на сегодня 80 тысяч организаций нуждаются в кадрах. Ранее специалисты назвали профессии с самыми высокими зарплатами в Уфе.

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