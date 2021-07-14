Татьяна Минеева станет спикером конференции проекта «Школа бизнес-омбудсмена»

Татьяна Минеева станет спикером конференции проекта «Школа бизнес-омбудсмена»
Татьяна Минеева станет спикером конференции проекта «Школа бизнес-омбудсмена»
14 июля, 15:25ОбществоФото: фрагмент видео
В Москве с 29 по 30 июля в рамках просветительского проекта «Школа бизнес-омбудсмена» запланировано проведение первой ежегодной конференции и стратегической сессии при столичном уполномоченном по защите прав предпринимателей. На ней выступит бизнес-обмудсмен Татьяна Минеева.

В выступлении уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве будет сделан акцент на задачах развития экосистемы уполномоченного посредством внешних коллабораций, пишет newsnn.ru.

Ранее Минеева выступила с призывом к деловым ассоциациям, отраслевым объединениям предпринимателей, общественным организациям, органам исполнительной и законодательной власти российской столицы организовать конструктивный диалог. Только вместе можно найти решение проблем, стоящих сегодня перед московским бизнесом.

«Только совместными усилиями мы сможем качественно влиять на деловой климат и сможем сделать столицу еще более комфортным и привлекательным городом для предпринимателей», - говорит она.

В проекте предусмотрено участие резидентов экосистемы уполномоченного, объединений предпринимателей, общественников и столичных властей.

На конференции запланировано выступление министра столичного правительства Александра Молоткова. Вместе с Минеевой и другими спикерами он обсудит возможные перемены в поддержке и развитии молодежного предпринимательства. Также предусмотрены выступления общественного советника уполномоченного, директора Института общественных инициатив Дмитрия Помотилова, депутата Мосгордумы Валерия Головченко, руководителя РФРИТ Александра Павлова и многих других экспертов.

На протяжении двух дней работы конференции будет идти разговор о промежуточных итогах деятельности компонентов и институтов экосистемы уполномоченного. А в панельной дискуссии примут участие партнеры экосистемы, представители государственных органов и институтов развития.

Участники рабочих групп рассмотрят целый ряд важных и актуальных вопросов, обсудят, как идет цифровая трансформация малого и среднего бизнеса и насколько обеспечивают защиту его прав институты экосистемы при уполномоченном. Экспертам предстоит детально проанализировать, что больше всего препятствует законотворческим инициативам столичного бизнеса во время пандемии.

Цель всех запланированных мероприятий связана с анализом опыта деятельности резидентов и общественных институтов экосистемы. Участникам конференции предстоит обмен практическими знаниями. В обсуждении проблем бизнеса должны участвовать новые заинтересованные люди со свежими идеями. Речь об индивидуальных предпринимателях, самозанятых гражданах, представителях малого и среднего бизнеса, инициаторах стартапов, социальных предпринимателях и общественных деятелях.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы