Татьяна Минеева станет спикером конференции проекта «Школа бизнес-омбудсмена»

В Москве с 29 по 30 июля в рамках просветительского проекта «Школа бизнес-омбудсмена» запланировано проведение первой ежегодной конференции и стратегической сессии при столичном уполномоченном по защите прав предпринимателей. На ней выступит бизнес-обмудсмен Татьяна Минеева.

В выступлении уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве будет сделан акцент на задачах развития экосистемы уполномоченного посредством внешних коллабораций, пишет newsnn.ru. Ранее Минеева выступила с призывом к деловым ассоциациям, отраслевым объединениям предпринимателей, общественным организациям, органам исполнительной и законодательной власти российской столицы организовать конструктивный диалог. Только вместе можно найти решение проблем, стоящих сегодня перед московским бизнесом. «Только совместными усилиями мы сможем качественно влиять на деловой климат и сможем сделать столицу еще более комфортным и привлекательным городом для предпринимателей», - говорит она. В проекте предусмотрено участие резидентов экосистемы уполномоченного, объединений предпринимателей, общественников и столичных властей. На конференции запланировано выступление министра столичного правительства Александра Молоткова. Вместе с Минеевой и другими спикерами он обсудит возможные перемены в поддержке и развитии молодежного предпринимательства. Также предусмотрены выступления общественного советника уполномоченного, директора Института общественных инициатив Дмитрия Помотилова, депутата Мосгордумы Валерия Головченко, руководителя РФРИТ Александра Павлова и многих других экспертов. На протяжении двух дней работы конференции будет идти разговор о промежуточных итогах деятельности компонентов и институтов экосистемы уполномоченного. А в панельной дискуссии примут участие партнеры экосистемы, представители государственных органов и институтов развития. Участники рабочих групп рассмотрят целый ряд важных и актуальных вопросов, обсудят, как идет цифровая трансформация малого и среднего бизнеса и насколько обеспечивают защиту его прав институты экосистемы при уполномоченном. Экспертам предстоит детально проанализировать, что больше всего препятствует законотворческим инициативам столичного бизнеса во время пандемии. Цель всех запланированных мероприятий связана с анализом опыта деятельности резидентов и общественных институтов экосистемы. Участникам конференции предстоит обмен практическими знаниями. В обсуждении проблем бизнеса должны участвовать новые заинтересованные люди со свежими идеями. Речь об индивидуальных предпринимателях, самозанятых гражданах, представителях малого и среднего бизнеса, инициаторах стартапов, социальных предпринимателях и общественных деятелях.

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