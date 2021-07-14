Розыгрыш путевок, дополнительный выходной и режим ЧС. Итоги дня в Башкирии

«Башавтотранс» сообщил о введении ограничений для непривитых граждан. С 26 июля при покупке билета и посадке в междугородний автобус нужно будет предъявить сертификат о вакцинации, справку об отрицательном тесте на коронавирус или документ, подтверждающий наличие противопоказаний к вакцинации.