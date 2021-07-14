Розыгрыш путевок, дополнительный выходной и режим ЧС. Итоги дня в Башкирии

Розыгрыш путевок, дополнительный выходной и режим ЧС. Итоги дня в Башкирии
Розыгрыш путевок, дополнительный выходной и режим ЧС. Итоги дня в Башкирии
14 июля, 21:11ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Главные новости Уфы и Башкирии на 14 июля 2021 года.

«Башавтотранс» сообщил о введении ограничений для непривитых граждан. С 26 июля при покупке билета и посадке в междугородний автобус нужно будет предъявить сертификат о вакцинации, справку об отрицательном тесте на коронавирус или документ, подтверждающий наличие противопоказаний к вакцинации.

В Уфе открылся самый большой пункт вакцинации в Приволжском федеральном округе. Среди привившихся до 28 августа разыграют 86 путёвок в один из санаториев Башкирии длительностью 14 дней.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение, согласно которому государственные служащие смогут официально отдохнуть 19 июля с сохранением заработной платы.

Глава республики Радий Хабиров ввел режим ЧС в 25 районах республики, а также в городе Учалы. Причиной стала засуха и суховеи на территории республики. МЧС Башкирии предупреждает местных жителей запасаться водой и кондиционерами.

Работники завода ОАО «Фармстандарт-Уфавита» прививаться не торопятся. Такой вывод напрашивается из слайда презентации, продемонстрированной на сегодняшнем оперативном совещании в мэрии. Всего 34% работников предприятия привились от коронавируса. Это 565 человек из 1650.

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