Работников БМК наградят ко Дню металлурга

90 белорецких металлургов в этом году представлены к званиям и наградам федерального и республиканского, отраслевого и муниципального, корпоративного и профсоюзного уровня.
К профессиональному празднику подведены итоги трудового соревнования. 47 лучших рабочих предприятия и 16 специалистов получат награды за свой труд. 25 работникам комбината присвоят звание «Ветеран труда АО «БМК», фотографии 66-и заводчан и трех лучших бригад разместят на доске почета комбината. В числе награжденных и трудовая династия. Ей стала семья Бардиных, чей общий трудовой стаж на комбинате насчитывает 70 лет.
Кроме этого, по итогам года четыре коллектива цехов БМК наградят за победу в соревновании за звание «Лучший трудовой коллектив». Им вручат переходящие вымпелы, носящие имена бывших директоров комбината: Василия Овчаренко, Петра Осетрова, Николая Дроздова, Вадима Кулеши, которые внесли значимый вклад в развитие предприятия.
«Пандемия продолжает вносить в нашу жизнь свои коррективы, поэтому широких торжеств к профессиональному празднику, как и в прошлом году, не будет. Но наши теплые слова поздравлений и награды различного уровня обязательно будут переданы лучшим работникам БМК. Именно они своим трудом создают историю нашего предприятия, дают вектор развития на будущее», – отметил управляющий директор АО «БМК» Сергей Федоров.