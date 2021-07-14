Работников БМК наградят ко Дню металлурга

«Пандемия продолжает вносить в нашу жизнь свои коррективы, поэтому широких торжеств к профессиональному празднику, как и в прошлом году, не будет. Но наши теплые слова поздравлений и награды различного уровня обязательно будут переданы лучшим работникам БМК. Именно они своим трудом создают историю нашего предприятия, дают вектор развития на будущее», – отметил управляющий директор АО «БМК» Сергей Федоров.