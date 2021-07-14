Невыносимый мусор: почему в Башкирии буксует реформа обращения с отходами

Всего в Башкирии 34 действующих мусорных полигона — они, в целом, заполнены на 54%, при этом восемь из них хватит максимум на год-два. По заверению властей, мусорная реформа сейчас вступила во вторую фазу, в рамках которой регоператоры должны модернизировать существующие и строить новые мусоросортировочные и перерабатывающие комплексы и полигоны. Так, в ряде районов республики сейчас ведется строительство новых полигонов, которые помогут «решить вопросы размещения отходов в республике на ближайшие 10 лет». При этом далеко не все жители региона согласны на строительство полигонов вблизи мест проживания, пусть и с соблюдением всех санитарных норм. Планы властей провоцируют как одиночные пикеты, так и масштабные протесты, как, например, в ситуации со строительством полигона около Благовещенска, которая тянется годами.