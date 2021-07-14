Невыносимый мусор: почему в Башкирии буксует реформа обращения с отходами

Mkset проанализировал ход реформы в регионе и узнал, почему стихийные свалки и мусорные пожары в республике в ближайшие годы никуда не исчезнут.
Гори это все
Из-за жары в Башкирии снова горят мусорные свалки. Только за минувший месяц полигон в Черкассах горел дважды, и это не считая несанкционированных и неиспользуемых полигонов ТБО (как, например, в Салавате). Глава региона Радий Хабиров вновь пообещал суровое наказание для ответственных лиц, но примечателен сам факт, что подобная история повторяется в республике из года в год.
Конечно, пожары на свалках не ограничиваются Башкирией — например, этим летом мусорные полигоны горели в Чувашии, Ростовской, Ярославской, Ленинградской, Омской областях, Краснодарском крае — список можно продолжать еще долго. Как правило, горят свалки незаконные или переполненные, где не соблюдаются правила утилизации.
По данным статистики пожарной безопасности, которую ведет МЧС, возгорания на «обособленных свалках бытовых и промышленных отходов» резко увеличились за последнее время: если в 2016–2018 гг. их было не больше 10, то в 2019 их насчитали 65,8 тыс.! Резкий рост чрезвычайных происшествий, скорее всего, связан с новой системой подсчета, согласно которой с 2019 года все случаи неконтролируемого горения рассматриваются и учитываются как обычные пожары.
Безотносительно статистических методик эксперты подчеркивают, что таких возгораний стало в принципе больше — хотя бы просто потому, что за последние годы увеличиваются как объемы отходов, так и доли возгораемого мусора:
— Это вполне очевидно, потому что больше становится отходов, города и площади свалок разрастаются, а новые технологии по переработке пока не внедрены, — считает исполнительный директор экологического правозащитного центра «Беллона» Артем Алексеев.
При этом статистика по пожарам на мусорных полигонах ведется не слишком тщательно. Как правило, в нее попадают крупные пожары, а горение поменьше и тление в эти отчеты зачастую не входят, хотя жизнь ближайшим населенным пунктам портят не меньше. Тем не менее самовозгорания на свалках — обычное для России явление. Причина как в газах, которые концентрируются на свалках без должной нейтрализации, так и в самих мусорных полигонах, где по разным причинам перестают следить за правилами утилизации.
Вот один из примеров — свалка объемом более 100 тыс. куб. метров в селе Большеустьикинское Мечетлинского района горела примерно месяц — с мая по июнь, пока один из жителей не обратил внимание властей на ситуацию.
— С 6 мая в Большеустьикинском горит крупная мусоросвалка. Формировалась более 15 лет. Свалка незаконная — закрыта в 2019 году постановлением суда, в отношении нее открыто исполнительное производство о недопустимости сваливания. Но продолжается ежедневное сваливания ТБО сотен кубов в день, что поддерживает горение. По оценке специалистов МЧС гореть ей еще много месяцев. Рядом со свалкой райцентр и два бальнеологических санатория «Карагай» и «Мать и дитя», — написал один из местных жителей.
По результатам проверки, на свалке было зафиксировано тление, глава сельского поселения был привлечен к административной ответственности, а мусор потушили. Но это произошло спустя месяц (!) и только после обращения местных жителей.
Плата растет, качество не меняется
По словам премьер-министра РБ Андрея Назарова, в республике в 2019–2021 гг. смогли наладить систему регулярного вывоза мусора, в том числе за счет формирования системы регоператоров, отвечающих за сбор, вывоз и утилизацию мусора. На обратной стороне этого оптимистичного заявления — жалобы жителей на недобросовестную работу по вывозу мусору и, как следствие, неадекватные цены на эти услуги, которые растут практически ежегодно.
Напомним, в феврале этого года цены на услуги регоператоров по сбору, вывозу и утилизации мусора вновь выросли. Причина — необходимость как можно быстрее инвестировать средства в новые полигоны и мусоросортировочные комплексы. При этом премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подчеркивал, что эти изменения предполагают «очень взвешенное и даже жесткое отношение к работе регионального оператора»:
— Каждое нарушение будет ставить под сомнение деятельность регионального оператора. Каждая жалоба жителей, поступившая в 2021 году, будет равна 10 обращениям прошлого года.
И тем не менее проблемные ситуации продолжаются. Например, в салаватском СНТ, где около участка одного из жителей с весны копится мусор, который «никому не нужен»:
— Возле моего участка — несанкционированная городская свалка мусора, уже три месяца обращался в администрацию города, чтобы её вывезли, но никаких результатов от них нет. Сваливают туда все подряд — банки, химические отходы, краски, строительный мусор, ветки деревьев, все это попадает в грунтовые воды, что наносит огромный вред экологии и создает пожароопасность.
Жители Нефтекамска жалуются на системный характер проблемы с крупногабаритным мусором — в том числе и в целом по городу:
— Каждый год после того, как растает снег и до глубокой осени такая проблема. График вывоза не соблюдается.
Стоит добавить, что, по словам министра природопользования и экологии Урала Искандарова, возможности регоператоров «пока скромны» из-за того, что актуальные тарифы все еще ниже тех, «по которым они планировали работать ранее». В результате основная масса средств тратится на вывоз отходов, а на инфраструктуру почти ничего не остаётся.
По самое горло
Накануне запуска национального проекта «Экология» в 2019 году в регионах насчитывалось более 8 тыс. несанкционированных мусорных свалок. Проект «Чистая страна» (часть нацпроекта — прим. ред.) за год предполагает ликвидацию и рекультивацию примерно 2% от этого объема. Напомним, в этом году, по данным Росприроднадзора, в России было зафиксировано около 4,8 тыс. мусорных свалок плюс ежегодно формируется дополнительно около 12 тыс. «мигрирующих» свалок (когда мусор вывозят с одной территории и оставляют в другой — прим. ред.). Причем только 70 объектов из всего этого объема имеют право на существование.
По словам министра природопользования и экологии РБ Урала Искандарова, в Башкирии за 2019 года ликвидировали 604 незаконных свалки, в 2020 — 473. На данный момент «неохваченными» в регионе остаются более 2 тыс. свалок — все они, согласно указу Радия Хабирова, должны быть ликвидированы к 2024 году.
Всего в Башкирии 34 действующих мусорных полигона — они, в целом, заполнены на 54%, при этом восемь из них хватит максимум на год-два. По заверению властей, мусорная реформа сейчас вступила во вторую фазу, в рамках которой регоператоры должны модернизировать существующие и строить новые мусоросортировочные и перерабатывающие комплексы и полигоны. Так, в ряде районов республики сейчас ведется строительство новых полигонов, которые помогут «решить вопросы размещения отходов в республике на ближайшие 10 лет». При этом далеко не все жители региона согласны на строительство полигонов вблизи мест проживания, пусть и с соблюдением всех санитарных норм. Планы властей провоцируют как одиночные пикеты, так и масштабные протесты, как, например, в ситуации со строительством полигона около Благовещенска, которая тянется годами.
Параллельно региональную систему работы с мусором регулярно лихорадит — даже по мнению Радия Хабирова, «ситуация с полигонами, переработкой у нас находится в красной зоне». Так, например, переполненные и закрытые полигоны в Салавате и Стерлитамаке продолжают принимать отходы. Из-за новой схемы обращения с отходами мусоросортировочный комплекс и полигон в Ишимбае может не справиться с увеличенной нагрузкой: сюда привозят «неизвестный» мусор, а захоронением занимаются вопреки правилам. Накануне Фольклориады три полигона отказались принимать отходы из-за разногласий между собственниками объектов и регоператорами, из-за чего произошел маленький коллапс. Очевидно, история с регулярными пожарами на полигоне в Черкассах, — из того же числа.
Напомним, что продолжение мусорной реформы в Башкирии в этом году должно уже в этом году сократить объемы захоронения отходов в регионе на треть за счет переработки мусора.
Разделяй и выбрасывай
Еще один элемент второй фазы мусорной реформы — раздельный сбор мусора, к которому нужно приучить население и который поможет сделать утилизацию мусора экологичнее.
Этот вопрос по-прежнему стоит ребром: в республике даже не везде стоят общие контейнеры без дыр и ржавчины (не хватает, как минимум, еще 13,5 тыс. при имеющихся 54 тыс.), что уж говорить про те, которые принимают определенные категории отходов (весной на территории республики их было около 2,4 тыс.). Причем нехватка ощущается даже не в отдаленных районах, но и в столице региона — за примерами далеко ходить не надо:
— Недавно на доске объявлений появилось объявление/извещение, что "УЖХ Сипайловский" были заменены и отремонтированы мусорные контейнеры. Как у нас был дырявый контейнер, а другой со сломанными колесами — так они и стоят! Однако "УЖХ Сипайловский" отчиталось, что средства потрачены на их замену и ремонт, хотя это не так, — жалуется один из жителей Сипайлово.
Экологи утверждают, что в короткие сроки просто нереально изменить подход к сбору мусора, особенно в деревнях и пригородах — здесь нужна не только инфраструктура, которой нет, но и осознание необходимости подобных инноваций у самих жителей. Так, например, регоператор «Эко-сити» попытался отказаться от мешкового сбора мусора в отдельно взятом населенном пункте еще в 2020 году, но для жителей Ишимбайского района это оказалось невозможно.
По данным, которые озвучил министр ЖКХ РБ Борис Беляев, 37% населения республики охвачено раздельным сбором отходов. По словам министра природопользования и экологии региона Урала Искандарова, уровень раздельного сбора мусора в Башкирии хотят довести до 70%, а к 2024 — и вовсе до 100%.
По мнению председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, проблема столь тяжелого перехода на раздельный сбор мусора еще и в том, что в стране отсутствует спрос на переработанную из отходов продукцию:
— У нас природное сырье гораздо дешевле и доступнее, чем вторичное. Пока у производителей не возникнет экономической заинтересованности, очень сложно обеспечить достаточный и системный поток отсортированных отходов на переработку и дальше, в производство.
Есть и еще один нюанс, уже федерального масштаба. Разработанная в России схема обращения с отходами, которая должна полноценно заработать в 2024 году, вызывает сомнения у экспертов, поскольку в результате реформы на экопереработку будут отправлять ничтожное количество мусора, а большинство — пойдет в печь. И если раньше сжигать можно было мусор, с которым уже ничего не сделать, после принятых полтора года назад поправок, эту меру приравняли к переработке, то есть теперь сжигать можно вообще все.
В качестве проблемных последствий сжигания мусора экологи называют вредные вещества, которые выделяются при горении. Представители госструктур утверждают, что критические температуры (около 1260 градусов по Цельсию) позволяют нейтрализовать вредные выбросы, но независимые эксперты считают, что это не так.
P. S. По словам вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, мусор по-прежнему остается на полигонах, причем этот показатель практически не изменился с начала мусорной реформы. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова считает, что хорошей сортировки в стране так и не организовано, исключением остается Москва и Московская область, которые «могут себе это позволить». При этом, по ее мнению, «мусорная» инфраструктура в регионах не может быть сформирована только за счет потребителей, которым постоянно повышают тарифы.