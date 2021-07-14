На ремонт тоннеля на Проспекте Салавата Юлаева потратят 19 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы разметило лот на портале «Госзакупки» на сумму 19 млн рублей.
Согласно заявке, деньги направят на ремонт освещения в тоннеле по проспекту Салавата Юлаева. Подрядчик должен заменить кабели, установить новые шкафы управления, светильники различной мощности и сенсорные фотодатчики.
Оборудование согласно контракту должно быть новым, соответствовать стандартам качества. Все работы должны быть выполненные в течение 60 календарных дней.
Ранее мэрия Уфы разместила лоты на покупку квартир для нуждающихся на сумму 252 миллиона рублей.