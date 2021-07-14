На ремонт тоннеля на Проспекте Салавата Юлаева потратят 19 млн рублей

На ремонт тоннеля на Проспекте Салавата Юлаева потратят 19 млн рублей
На ремонт тоннеля на Проспекте Салавата Юлаева потратят 19 млн рублей
14 июля, 12:59ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Деньги направят на обновление кабелей, светильников и фотодатчиков.

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы разметило лот на портале «Госзакупки» на сумму 19 млн рублей.

Согласно заявке, деньги направят на ремонт освещения в тоннеле по проспекту Салавата Юлаева. Подрядчик должен заменить кабели, установить новые шкафы управления, светильники различной мощности и сенсорные фотодатчики.

Оборудование согласно контракту должно быть новым, соответствовать стандартам качества. Все работы должны быть выполненные в течение 60 календарных дней.

Ранее мэрия Уфы разместила лоты на покупку квартир для нуждающихся на сумму 252 миллиона рублей.

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