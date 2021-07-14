Минэкономразвития повысил прогноз по экспортной цене на газ на 2021–2024 годы

Минэкономразвития повысил прогнозы по экспортным цена на газ. Параллельно снизились прогнозы по добыче газа в России. Прогнозы по экспорту голубого топлива, в том числе СПГ, остались неизменными.

Согласно прогнозу ведомства, стоимость газа на текущий год для дальнего зарубежья составит $211,2 за 1000 кубических метров. В апреле текущего года прогнозировали по данному направлению S200,7 за 100 кубов. На 2022 год аналитики ведомства выдают $214,2 против $188,3, в 2023 году — $197,9 ($179,9), в 2024 г. — $183,4 ($175,2), пишет oilcapital.ru. При этом министерство снизило прогноз по добыче газа. Так в апреле эксперты считали, что в 2021 году в Российской Федерации добудут 698,3 млрд кубов, сейчас цифру уменьшили до 693,3 млрд кубических метров. В 2022 году — до 760,1 млрд кубометров (770,1 в апреле), в 2023 году — 794,7 млрд кубометров (801,7), в 2024 году — 819,2 млрд кубов (826,2). Что касается прогнозов по экспорту СПГ останется таким же, как и в предыдущей аналитике. В этом и следующем году — 29,9 млн тонн, в 2023 г. — 42,3 млн тонн, в 2024 г. — 52,0 млн тонн.

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