Минэкономразвития повысил прогноз по экспортной цене на газ на 2021–2024 годы

Минэкономразвития повысил прогноз по экспортной цене на газ на 2021–2024 годы
Минэкономразвития повысил прогноз по экспортной цене на газ на 2021–2024 годы
14 июля, 20:07ОбществоФото: pixabay.com
Минэкономразвития повысил прогнозы по экспортным цена на газ. Параллельно снизились прогнозы по добыче газа в России. Прогнозы по экспорту голубого топлива, в том числе СПГ, остались неизменными.

Согласно прогнозу ведомства, стоимость газа на текущий год для дальнего зарубежья составит $211,2 за 1000 кубических метров. В апреле текущего года прогнозировали по данному направлению S200,7 за 100 кубов. На 2022 год аналитики ведомства выдают $214,2 против $188,3, в 2023 году — $197,9 ($179,9), в 2024 г. — $183,4 ($175,2), пишет oilcapital.ru.

При этом министерство снизило прогноз по добыче газа. Так в апреле эксперты считали, что в 2021 году в Российской Федерации добудут 698,3 млрд кубов, сейчас цифру уменьшили до 693,3 млрд кубических метров. В 2022 году — до 760,1 млрд кубометров (770,1 в апреле), в 2023 году — 794,7 млрд кубометров (801,7), в 2024 году — 819,2 млрд кубов (826,2).

Что касается прогнозов по экспорту СПГ останется таким же, как и в предыдущей аналитике. В этом и следующем году — 29,9 млн тонн, в 2023 г. — 42,3 млн тонн, в 2024 г. — 52,0 млн тонн.

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