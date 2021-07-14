Михаил Дегтярев назвал педиатрию и заботу о детях приоритетными направлениями

Глава края рассказал, что хабаровская детская поликлиника стала первой медорганизацией, которая попала в программу по модернизации лечебных учреждений. В планах администрации — улучшать условия и в других медорганизациях края. Михаил Дегтярев назвал педиатрию и в целом заботу о детях главными направлениями деятельности властей Хабаровского края. В ближайшие пять лет в регион будет направлено более 8 млрд рублей из федерального бюджета. Кроме того, будут выделены и региональные средства.
Детская больница была возведена в 1975 году, сегодня в ней лечатся 20 тысяч детей и подростков Центрального и Железнодорожного районов Хабаровска, сообщает prokhab.ru. Рассчитано, что поликлиника может принять 400 пациентов, но в реальности это число достигает 800 человек. Дегтярев также отметил, что в следующем году больница будет оснащена новым оборудованием на 6 млн рублей, также в здании отремонтируют лестницы и потолки.
Главный врач поликлиники Елена Андрюшкина пообщалась с главой Хабаровского края и рассказала ему, что поликлиника оказывает и неотложную помощь, а успешный опыт реализации программы планируется использовать и в других медицинских учреждениях. Кроме того, в поликлинике уделяют внимание трудоустройству медработников с ограниченными возможностями здоровья. Так, в поликлинике работают лаборант с инвалидностью по слуху и массажист с первой группой инвалидности по зрению. Ранее по поручению Михаила Дегтярева для абитуриентов с ограниченными возможностями было решено создать дополнительные специальности. Например, в Хабаровском медицинском колледже будут открыты 15 бюджетных мест для незрячих студентов, которые будут обучаться медицинскому массажу.
Ранее Дегтярев на встрече с президентом РФ договорился о финансировании строительства центра протонно-лучевой терапии для онкобольных в столице Хабаровского края, благодаря чему регион может стать медицинской столицей Дальнего Востока. По словам экспертов, Михаилу Дегтяреву и его команде удалось буквально за полгода существенно продвинуться в улучшении ситуации со здравоохранением в регионе, хотя позитивные изменения прогнозируют через 5-10 лет.