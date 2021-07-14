Михаил Дегтярев назвал педиатрию и заботу о детях приоритетными направлениями

Главный врач поликлиники Елена Андрюшкина пообщалась с главой Хабаровского края и рассказала ему, что поликлиника оказывает и неотложную помощь, а успешный опыт реализации программы планируется использовать и в других медицинских учреждениях. Кроме того, в поликлинике уделяют внимание трудоустройству медработников с ограниченными возможностями здоровья. Так, в поликлинике работают лаборант с инвалидностью по слуху и массажист с первой группой инвалидности по зрению. Ранее по поручению Михаила Дегтярева для абитуриентов с ограниченными возможностями было решено создать дополнительные специальности. Например, в Хабаровском медицинском колледже будут открыты 15 бюджетных мест для незрячих студентов, которые будут обучаться медицинскому массажу.