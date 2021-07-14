Хабиров рассказал о возможном появлении в Башкирии уникального карбонового полигона

Министерство науки и высшего образования России уже определило семь пилотных регионов, где приступят к созданию карбоновых полигонов. Планируем тоже принять участие в проекте и войти в число «пилотов». Исходим из того, что наш мощный научный потенциал и наличие мощных промышленных предприятий – сильный аргумент, чтобы мы приняли участие в этой очень важной для нас программе.