Хабиров рассказал о возможном появлении в Башкирии уникального карбонового полигона

Хабиров рассказал о возможном появлении в Башкирии уникального карбонового полигона
Хабиров рассказал о возможном появлении в Башкирии уникального карбонового полигона
14 июля, 11:09ОбществоИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
Научные центры и крупные башкирские предприятия подписали соглашение о создании Евразийского климатического консорциума.

Хорошую новость для экологии нарушения глава Башкирии рассказал на своей странице в соцсети.

– Совместно со Сколтехом, Евразийским НОЦ, УФИЦ РАН, нашими ведущими университетами УГНТУ и БГАУ, а также крупными промпредприятиями региона – «Газпром нефтехим Салават» и «Башкирской содовой компанией» мы подписали соглашение о создании Евразийского климатического консорциума. Он займётся организацией в Башкортостане карбонового полигона, – сообщил Хабиров.

Радий Хабиров уточнил, что карбоновый полигон ничего общего с полигонами ТКО он не имеет. Глава Башкирии пояснил, что это территория с уникальной экосистемой – например, лесной участок или торфяное болото, – где научные организации разрабатывают методы расчета углеродного баланса при помощи космических, беспилотных и наземных систем.

– Таким образом мы получаем достоверные данные о поглотительной способности разных типов ландшафтов, то есть выявляем растения, активно поглощающие углерод и накапливающие его в почве. Кроме этого, программой действий нашего полигона будет предусмотрено создание технологий, которые помогут крупным промышленным гигантам снизить выбросы или полностью перейти к безуглеродным производствам, – рассказал о современных технологииях Хабиров.

Министерство науки и высшего образования России уже определило семь пилотных регионов, где приступят к созданию карбоновых полигонов. Планируем тоже принять участие в проекте и войти в число «пилотов». Исходим из того, что наш мощный научный потенциал и наличие мощных промышленных предприятий – сильный аргумент, чтобы мы приняли участие в этой очень важной для нас программе.

На своей странице глава региона озвучил и ключевой момент – с 2024 года Евросоюз планирует ввести заградительные пошлины на ввоз продукции с повышенным углеродным следом.

– Дополнительные налоги могут сильно ударить по нашим организациям нефтехимического и топливно-энергетического комплекса, которые являются крупными экспортёрами. Поэтому уже сейчас вместе с научно-образовательными организациями промышленники готовы работать над снижением выбросов, инвестируя средства в решение этой важной экологической проблемы. Сокращение выбросов углерода — актуальная задача для экономики будущего, создание в республике карбонового полигона – очередной шаг к этой цели, – резюмировал он..

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