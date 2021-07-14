Глава Башкирии подписал указ о выходном дне 19 июля 2021 года

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение, согласно которому государственные служащие смогут официально отдохнуть 19 июля с сохранением заработной платы. Документ был опубликован сегодня, 14 июля на портале правовой информации.
Также в тексте документе указана рекомендация подписать подобные распоряжения в отношении гражданских и госслужащих руководителям органов местного самоуправления.
Ранее глава республики озвучил предложение сделать выходным нерабочим днем с сохранением зарплаты на оперативном совещании в правительстве.