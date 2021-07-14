Глава Башкирии подписал указ о выходном дне 19 июля 2021 года

Глава Башкирии подписал указ о выходном дне 19 июля 2021 года
Глава Башкирии подписал указ о выходном дне 19 июля 2021 года
14 июля, 15:28ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
19 июля чиновники смогут отдохнуть не потеряв в зарплате.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение, согласно которому государственные служащие смогут официально отдохнуть 19 июля с сохранением заработной платы. Документ был опубликован сегодня, 14 июля на портале правовой информации.

Также в тексте документе указана рекомендация подписать подобные распоряжения в отношении гражданских и госслужащих руководителям органов местного самоуправления.

Ранее глава республики озвучил предложение сделать выходным нерабочим днем с сохранением зарплаты на оперативном совещании в правительстве.

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