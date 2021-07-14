«Фредди Крюгер отдыхает»: в одну из квартир в Башкирии залетела летучая мышь

В квартиру к жителям Салавата залетел необычный зверь — летучая мышь. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает тг-канал БашДТП.
Хозяева квартиры несмотря на испуг, успели сделать фото незваного гостя, а затем опубликовали его в соцсетях.
— Сказать что мы напугались, это вообще ничего не сказать. Полнейший треш, как она трещала и фырчала. Фредди Крюгер отдыхает. Какая она страшная, до сих пор руки трясутся! — сообщает автор.
В комментариях подписчики начали давать советы всем, кто оказался в подобной ситуации.
— Трогать её конечно руками не надо, может укусить. А там и бешенство. Открыть окно и выйти из комнаты на минут 10-15, — поделился пользователь с ником VktrK.
Еще один пользователь Виктор Бактыбаев рассказал, что к ним также в квартиру залетали летучие мыши, назвать этой встречу приятной мужчине было сложно. Зверьки прилетели парой среди ночи, чем напугали не только взрослых, но и даже кошку.
Аналогичный случай произошел в Уфе в конце мая. Тогда, владельца квартиры вызвала спасателей, чтобы вызволить зверька из дома.