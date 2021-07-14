«Фредди Крюгер отдыхает»: в одну из квартир в Башкирии залетела летучая мышь

«Фредди Крюгер отдыхает»: в одну из квартир в Башкирии залетела летучая мышь
«Фредди Крюгер отдыхает»: в одну из квартир в Башкирии залетела летучая мышь
14 июля, 09:03ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: тг-канал БашДТП
Хозяева были напуганы нежданной гостьей, но успели сделать ее фото.

В квартиру к жителям Салавата залетел необычный зверь — летучая мышь. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает тг-канал БашДТП.

Хозяева квартиры несмотря на испуг, успели сделать фото незваного гостя, а затем опубликовали его в соцсетях.

— Сказать что мы напугались, это вообще ничего не сказать. Полнейший треш, как она трещала и фырчала. Фредди Крюгер отдыхает. Какая она страшная, до сих пор руки трясутся! — сообщает автор.

В комментариях подписчики начали давать советы всем, кто оказался в подобной ситуации.

— Трогать её конечно руками не надо, может укусить. А там и бешенство. Открыть окно и выйти из комнаты на минут 10-15, — поделился пользователь с ником VktrK.

Еще один пользователь Виктор Бактыбаев рассказал, что к ним также в квартиру залетали летучие мыши, назвать этой встречу приятной мужчине было сложно. Зверьки прилетели парой среди ночи, чем напугали не только взрослых, но и даже кошку.

Аналогичный случай произошел в Уфе в конце мая. Тогда, владельца квартиры вызвала спасателей, чтобы вызволить зверька из дома.

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