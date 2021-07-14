Бизнес-омбудсмен Минеева открыла приемную по вопросам налогового и финансового права

Бизнес-омбудсмен Минеева открыла приемную по вопросам налогового и финансового права
Бизнес-омбудсмен Минеева открыла приемную по вопросам налогового и финансового права
14 июля, 16:27Общество
Московским бизнес-омбудсменом Татьяной Минеевой в среду, 14 июля, была открыта общественная приемная по вопросам налогового, финансового права и административных споров.

В столице Российской Федерации общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей по вопросам налогового, финансового права и административных споров стала 26-й по счету, а в Центральном административном округе — седьмой. Об этом информирует tass.ru.

Возглавит общественную приемную бизнес-омбудсмена Москвы Борис Федосимов.

По словам Татьяны Минеевой, нынешнее лето стало актуальным и горячим временем для открытия приемных. Предприниматели нуждаются в помощи и быстрых консультациях.

По сферам обращений видно, что бизнес имеет белые пятна в области налоговой и финансовой грамотности и стремится восполнить пробелы. Надо создать систему поддержки для защиты, восстановления и развития предпринимательства в столице Российской Федерации. Открытие новой приемной является одним из логичных инструментов для реализации этого, заявила московский уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Минеева подчеркнула, что в новой приемной участники экосистемы уполномоченного предоставляют бизнесменам прямую юридическую помощь. Коммерсанты получат возможность повысить свою правовую грамотность.

За первые шесть месяцев 2021 года на рассмотрение к столичному бизнес-омбудсмену пришло 192 обращения. Речь идет о 151 административном и 41 уголовном споре. Команда Татьяны Минеевой одержала 49 побед, из них 13 - по делам, касающимся уголовно-правовой тематики.

В новой общественной приемной, так же как и в прочих приемных, предприниматели смогут получить прямую юридическую помощь от участников экосистемы столичного уполномоченного по защите прав предпринимателей и повысить свою правовую грамотность. Приемная находится по адресу: Милютинский переулок, 9.

Недавно уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве сообщила об открытии 23-й по счету общественной приемной бизнес-омбудсмена, на территории Северо-Восточного административного округа столицы она стала уже второй.

Татьяна Минеева добавила, что возглавила новую приемную общественный уполномоченный по вопросам технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств Барно Турсунова.

Московский бизнес-омбудсмен отметила, что сейчас от данной отрасли ожидают большого роста, который должен повлечь положительные изменения. К примеру, предпринимателям станут предоставлять поддержку, а парламентарии, в свою очередь, разработают новые законодательные инициативы.

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