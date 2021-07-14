Бизнес-омбудсмен Минеева открыла приемную по вопросам налогового и финансового права

По сферам обращений видно, что бизнес имеет белые пятна в области налоговой и финансовой грамотности и стремится восполнить пробелы. Надо создать систему поддержки для защиты, восстановления и развития предпринимательства в столице Российской Федерации. Открытие новой приемной является одним из логичных инструментов для реализации этого, заявила московский уполномоченный по защите прав предпринимателей.