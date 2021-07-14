Башкирского политика Айрата Дильмухаметова этапируют в колонию в Забайкальском крае

Башкирского политика Айрата Дильмухаметова переведут в колонию в Забайкальском крае. Об этом сообщает радио «Эхо Москвы в Уфе» сегодня, 14 июля.
Как стало известно, мужчина позвонил своей бывшей супруге из Новосибирска и сообщил, что его перевозят «в особых условиях». Причина этапирования не сообщается.
Политик Айрат Дильмухаметов летом прошлого года был осужден на 9 лет колонии строго режима. Его признали виновным в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России, пропаганде терроризма, финансировании экстремистской деятельности и призывах к ней. В конце июня 2021 года Верховный суд оставил без изменений приговор башкирскому политику.