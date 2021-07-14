«Башавтотранс» с 26 июля вводит ограничения на междугородний проезд для непривитых

«Башавтотранс» сообщил о введении ограничений для непривитых граждан. Информация появилась на официальном сайте перевозчика накануне, 14 июля.
С 26 июля при покупке билета и посадке в междугородний автобус нужно будет предъявить следующий документ:
— сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг;
— справка медицинской организации о прохождении вакцинации против COVID-19, в том числе первым компонентом вакцины;
— справка медицинской организации о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-19;
— справка об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19, методом ПЦР (действительна в течение трех суток со дня сдачи).
Представители перевозчика напомнили о том, что несмотря на предоставленные документы, граждане прошедшие вакцинацию все равно должны соблюдать масочный режим в целях недопущения распространения коронавируса.
Также стало известно о том, что мэр Уфы Сергей Греков не исключил, что непривитые жители не смогут выйти на работу.