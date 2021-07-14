«Башавтотранс» с 26 июля вводит ограничения на междугородний проезд для непривитых

«Башавтотранс» с 26 июля вводит ограничения на междугородний проезд для непривитых
«Башавтотранс» с 26 июля вводит ограничения на междугородний проезд для непривитых
14 июля, 09:54ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Справку о вакцинации будут требовать при покупке билета.

«Башавтотранс» сообщил о введении ограничений для непривитых граждан. Информация появилась на официальном сайте перевозчика накануне, 14 июля.

С 26 июля при покупке билета и посадке в междугородний автобус нужно будет предъявить следующий документ:

— сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг;

— справка медицинской организации о прохождении вакцинации против COVID-19, в том числе первым компонентом вакцины;

— справка медицинской организации о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-19;

— справка об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19, методом ПЦР (действительна в течение трех суток со дня сдачи).

Представители перевозчика напомнили о том, что несмотря на предоставленные документы, граждане прошедшие вакцинацию все равно должны соблюдать масочный режим в целях недопущения распространения коронавируса.

Также стало известно о том, что мэр Уфы Сергей Греков не исключил, что непривитые жители не смогут выйти на работу.

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