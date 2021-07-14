Аналитик предрек возможное улучшение ситуации с коронавирусом в Башкирии к августу

Но рано радоваться. Также аналитик предположил, что большое количество заражений и госпитализаций может сохраниться в Башкирии и до начала осени 2021 года. Дело в том, что сентябрь принесет дополнительные риски, ведь граждане будут возвращаться из отпусков, начнется обучение в школах и институтам, и это может спровоцировать новые вспышки заболеваний среди населения.