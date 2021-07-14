Аналитик предрек возможное улучшение ситуации с коронавирусом в Башкирии к августу

Аналитик предрек возможное улучшение ситуации с коронавирусом в Башкирии к августу
Аналитик предрек возможное улучшение ситуации с коронавирусом в Башкирии к августу
14 июля, 12:37ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest.ru
Однако по мнению аналитика открытых данных Александра Драгана в сентябре республику могут ожидать новые вспышки инфекции

В прямом эфире канала РБК-Уфа аналитик открытых данных Александр Драган рассказал о том, как в теории будет развиваться эпидемиологическая ситуация в Башкирии. Он заявил, что Башкирия вошла в раннюю стадию третьей волны коронавируса.

Драган озвучил данные о том, что уровень заболеваемости в республике увеличился в 2.6 раза, в то время как рост числа госпитализаций начался в середине июня 2021 года. При том, что дельта-штамм коронавируса распространяется на 40-60% быстрее.

Учитывая приведенные выше тезисы и опыт других регионов, Александр Драган предрекает еще две-три недели высокого роста заражений в Башкирии.

«Заметного улучшения ситуации, на мой взгляд, в республике стоит ожидать в лучшем случае к середине августа. Но здесь есть еще одна опасность, потому что пока ни один из тех регионов, которые первыми вошли в третью волну, не демонстрирует резкого снижения уровня заболеваний», – сказал он.

Но рано радоваться. Также аналитик предположил, что большое количество заражений и госпитализаций может сохраниться в Башкирии и до начала осени 2021 года. Дело в том, что сентябрь принесет дополнительные риски, ведь граждане будут возвращаться из отпусков, начнется обучение в школах и институтам, и это может спровоцировать новые вспышки заболеваний среди населения.

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