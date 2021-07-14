Абсолютно новый Volkswagen Taos от 17 688 рублей в месяц в Газпромбанк Автолизинге

Юридическим лицам и предпринимателям автомобиль уже доступен в лизинг на любых из предпочитаемых условий финансирования – с минимальным ежемесячным платежом, минимальным удорожанием или минимальным авансом.
Новый Taos – долгожданная премьера в модельной гамме немецкого производителя, расположившаяся ниже Tiguan и ставшая самым доступным кроссовером марки Volkswagen. Габаритная длина автомобиля оставляет 4417 мм, ширина – 1841 мм, а высота – 1602 мм. Его сборка налажена на предприятии «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Даже в базовом исполнении Respect новый Volkswagen Taos богато оснащен. В списке функций – 6 подушек безопасности, цифровая приборная панель, круиз-контроль, система контроля давления в шинах, запуск двигателя с кнопки, светодиодные фары рефлекторного типа с автоматическим управлением ближним светом, а также подогрев сидений и многофункционального рулевого колеса с кожаной отделкой. В такой комплектации компактный кроссовер предлагается по цене 1 626 900 руб. и доступен в Газпромбанк Автолизинге, к примеру, с минимальной ежемесячной нагрузкой на предприятие в размере 17 688 руб. Для этого необходимо заключить договор лизинга на 5 лет и внести в качестве аванса 49% от стоимости автомобиля. При этом не отвлекать средства из оборота для первого платежа позволяет возможность зачета стоимости имеющегося автомобиля по программе трейд-ин. А за платежную дисциплину при обслуживании договора лизинговая компания предоставит фирменную скидку на выкупной платеж до 2% от стоимости предмета лизинга. Суммарная оптимизация по налогам на прибыль и НДС для компаний, работающих на ОСНО, при таком расчете составит 690 тыс. руб.
Дополнительной экономии при эксплуатации нового Volkswagen Taos можно добиться, заправляясь по карте «ОПТИ 24» на АЗС сети «Газпромнефть». Выгода для клиентов Газпромбанк Автолизинга составит до 7% в зависимости от выбранного типа топлива.
Чтобы подать заявку на приобретение нового Volkswagen Taos, достаточно предъявить копию паспорта генерального директора организации и ее ИНН. Дополнительная информация и условия финансирования доступны по телефону +7 (800) 302-97-85 или на странице действующего предложения.