В трех районах Уфы в ближайшее время отключат воду

В Орджоникидзевском районе воды не будет с 11 часов 15 июля до 2 часов ночи 16 июля в следующих домах: ул. Вологодская: 76/2, 64/1, 107/3, 76, 76/1, 78, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 107а, 107в, 107г, 109, 109а, 109б, 111, 129, 125; ул. Б. Хмельницкого: 131, 135/2, 135/1, 133, 135, 143/1, 147; ул. Попова: 13, 15, 17, 18, 19, 20, 24а, 24б, 26, 21, 23, 30, 34, 36, 38, 40, 19а, 21а, 25; ул. Кремлевская: 61, 61/1, 61/3, 65, 67, 87, 84; ул. Дизельная: 118, 118/2, 118б, 86, 139, 139а, 141, 145, 145а, 149, 149а, 149б, 151, 151а, 151б, 153а, 116, 120, 157, 159б, 142, 163, 163а, 165/2, 165а, 126, 130, 169, 171, 173; ул. Розы Люксембург: 207 и 209; ул. Ушакова: 80/2 и 80/3; ул. Свободы, 76а и ул. Димитрова, 220а.

В Октябрьском районе не будет холодной воды 17 июля с 11 до 18 часов в домах по ул. Жукова, 2/9 и Набережной реки Уфы: 1/1 и 1/2.

В Калининском районе 16 июля с 10 часов до 18 часов не будет холодной воды в домах по адресам: бульвар Т. Янаби, 4, ул. Кольцевая: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 19/1, 21, 25, 29, 31. В этом же районе не будет как холодной, так и горячей воды 18 июля с 10 до 20 часов в домах по ул. Касимовской: 2, 6, 6/1, 10, 10/1, 14, 14/1; ул. Гвардейской: 58, 60, 62; ул. Сельской: 2, 4, 6, 8.