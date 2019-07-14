В начале рабочей недели в Башкирии ожидаются грозы, град и шквалистый ветер
14 июля, 19:30ОбществоАндрей КоролевФото: pixabay.com
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Жара при этом уходить никуда не собирается.
Как сообщает Башгидрометцентр, в понедельник 15 июля ожидаются дожди, в отдельных районах - грозы. Днем локально ливни и град. Ветер северо-западный умеренный, местами шквалистое усиление.
Температура воздуха ночью +14...+19°, днем до +23°, по востоку республики - до +30°.16 июляКратковременные дожди, по востоку небольшие. Локально ливни, грозы, днем град.
Примерно такая же погода ожидается во вторник, после чего в регионе ожидается ясная погода и относительно высокая (около +25°) температура воздуха.
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