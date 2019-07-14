В начале рабочей недели в Башкирии ожидаются грозы, град и шквалистый ветер

Как сообщает Башгидрометцентр, в понедельник 15 июля ожидаются дожди, в отдельных районах - грозы. Днем локально ливни и град. Ветер северо-западный умеренный, местами шквалистое усиление.

Температура воздуха ночью +14...+19°, днем до +23°, по востоку республики - до +30°.16 июляКратковременные дожди, по востоку небольшие. Локально ливни, грозы, днем град.