МЧС Башкирии предупреждает о жаркой погоде до +33° с ливнями, градом и сильным ветром

Как сообщает Башгидрометцентр, 14 июля вплоть до вечера по Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Также ожидаются осадки — кратковременные дожди, местами сильные, грозы, днем локально град. Ночью в западных районах пройдут очень сильные дожди, ливни, по юго-востоку без осадков.