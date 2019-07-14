МЧС Башкирии предупреждает о жаркой погоде до +33° с ливнями, градом и сильным ветром
14 июля, 13:04ОбществоАндрей КоролевФото: pixabay.com
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Нестерпимая жара и дожди не хотят уходить из Башкирии.
Как сообщает Башгидрометцентр, 14 июля вплоть до вечера по Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Также ожидаются осадки — кратковременные дожди, местами сильные, грозы, днем локально град. Ночью в западных районах пройдут очень сильные дожди, ливни, по юго-востоку без осадков.
Ветер юго-западный 5-10 м/с, шквалистое усиление ветра до 22 м/с. Температура воздуха днем +23…+28°, по юго-востоку — до +33°. На автодорогах местами туман, видимость 500-1000 м.
Синоптики обещают, что в начале недели сменится направление ветра, что немного собьет жару.
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