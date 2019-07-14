Как русский из Тольятти пытался развивать туризм в Башкирии
Медиакорсеть рассказывает историю обычного предпринимателя из обычной башкирской глубинки.
Денис Фомичев переехал в деревню Толпарово Гафурийского района Башкирии с большими планами по развитию местного туризма. Вместо поддержки со стороны государства, о котором говорят днем и ночью, он получил крупный конфликт с чиновником, потерял деньги и оборудование.
Денис и этнотуризм
Стоит отметить, Денис Фомичев в башкирской деревне Толпарово единственный русский. Сюда он переехал 10 лет назад. А причина тому – его увлечение экстремальными видами спорта. Он занимался скалолазанием – здешняя знаменитая гора Мамбет очень удобна для этих целей. Сначала приезжал как турист, а затем задумался: может переехать насовсем? Займусь развитием туризма. Мужчина продал свой строительный бизнес в Тольятти и оказался в башкирской глухомани со всей семьей – с двумя маленькими сыновьями и женой Эльвирой.
Позже к ним присоединились родители Дениса.
Поначалу бизнес шел на гору. Фомичев построил домик и сдавал его приезжим туристам. Занимался организацией сплавов, водил на экскурсии. А вечерами кормил туристов крольчатиной собственного производства и поил чаем из местных трав. Экскурсоводов, разнорабочих брал из числа местных жителей и только трезвых – Денис против употребления спиртных напитков.
Стало хуже, когда эти места государство объявило особо охраняемой территорией – Природным парком «Зилим». Сократилось число предоставляемых услуг. Однако предприимчивый человек всегда найдет выход. Его отец предложил вариант развития круглогодичного этнотуризма – поставить юрты, обставить их аутентично башкирской культуре, кормить местной кухней. Башкирскую еду Фомичевы любят, даже научились делать корот по своему рецепту, с добавлением семечек подсолнуха и тыквы. «Милое дело», говорит Денис, вспоминая вкус кисломолочного продукта.
Ни земли, ни денег
Проект был разработан, нужно было лишь получить кусок земли.
Денис обратился к главе местного поселения Валерию Локоленко с просьбой выделить ему землю. Тот пообещал, что, несомненно, поможет, но намекнул, что ему очень понравилась машина Дениса – новенькая «Нива», специально купленная для этих дорог. Денис махнул рукой – пусть забирает, лишь бы поскорее дали землю. После этого они вместе выбрали небольшой участок, размежевали его и огородили.
Только вот глава поселения не оформлял землю документально. Шли годы, а он не торопился. Когда в прошлом году Локоленко очередной раз отказался, Денис обратился в суд, чтобы тот хотя бы вернул деньги. По словам нашего собеседника, глава поселения подговорил двух жителей деревни выступить в суде против Дениса и солгать, что Локоленко при них заплатил за машину 400 тысяч рублей.
- Полиция этот вопрос не стала изучать глубоко – не провели очные ставки, не выясняли, действительно ли было так, - вспоминает Денис.
Сам глава поселения опровергает то, что «кинул» односельчанина на деньги.
Между тем, местные называют причину такого странного поступка главы поселения. По их словам, он начал строить собственную туристическую базу. Соответственно, всячески препятствует своему конкуренту в лице Дениса. Поговаривают, что земля, где ведется строительство, оформлена на его жену, и чтобы не вызвать сомнений, он официально развелся с женой. Валерий Локоленко в разговоре с нами подтвердил, что на его жене числится арендованная земля, и с женой, по его словам, он не собирается разводиться. Отметим, глава поселения подчеркивал, что «это всего лишь земля», тогда как мы увидели, что на участке есть строения и протянуто электричество со стороны деревни.
Что касается земельного участка, он уточнил, что не может его выделить, так как земля, выбранная для Фомичева, находится в Лесном фонде. Локоленко также сообщил, сельсовет пытается этот участок забрать на распоряжение муниципалитета, да в вышестоящих органах еще не согласовали. По словам главы поселения, бумажная волокита длится несколько лет.
После этого Денис попытался переключиться на другой бизнес: он начал делать под заказ мебель из дерева. В первую очередь сделал небольшие скамеечки для своих соседей, чтобы те могли их подставлять гостю, зашедшему на огонек. Кстати, после переезда в Толпарово городской житель долго не мог привыкнуть местным обычаям.
- Когда только переехал, люди заходили ко мне и просили что-нибудь или денег. Я думал, с какой стати должен им отдавать свое? Потом, ближе к зиме, один из соседей зашел ко мне, чтобы узнать, как у меня идут дела. Я тогда только построил дом, а турбаза в это время года не приносит доход. Сосед посмотрел на мои дрова и говорит: «Тебе не хватит. Я привезу». И привез, не спрашивая, когда я заплачу за его помощь. Тогда я понял, что в деревне нельзя жить отшельником. Ты помогаешь одному – эта помощь к тебе возвращается от другого человека, - рассказывает Денис.
Когда начал получать достаточно много заказов на мебель, Денис решил построить цех. Только и второе начинание Фомичева не развилось до нужных масштабов: первое сентября ночью, когда Денис с семьей был в Уфе, неизвестные люди вынесли все оборудование. Преступников найти не удалось.
Мы с Денисом стоим возле школы, смотрим на деревню с горы. Денис признается мне, что иногда возникает желание все бросить и уехать обратно в Тольятти. Я прошу не сдаваться так быстро.
- Мой сын готовится стать профессиональным волейболистом. Каждый раз, когда я вовремя не могу оплатить его расходы, это желание становится сильнее, - отвечает Денис.
Ремонт несуществующих дорог
Перед тем, как переехать в деревню окончательно, Денис увлекался аудиокнигами Карлоса Кастанеды и других эзотерических авторов. В глубине души он человек, который не хочет идти на поводу житейских проблем. Однако, что поделаешь – семью надо кормить.
После того, как вступил в откровенную конфронтацию с Локоленко, Фомичев начал изучать документы, которые публикуются на сайте Толпаровского сельского поселения.
Так он обнаружил, что сельсовет выделяет деньги на несуществующие автомобильные дороги. Дом Дениса выходит на одну из них – на улицу Набережная. По сути это тропинка между хозяйственными постройками жителей и берегом. Похожая ситуация с улицей Лесная.
Что касается несуществующей улицы Набережная, глава поселения сообщил, что имелось в виду переулок, выходящий со стороны улицы Молодежная. А Лесная улица, по его словам, действительно есть на карте и отремонтирована. Напомним, ранее мы рассказывали о состоянии дороги между деревнями Толпарово и Зириклы, благоустройством которого также занимается толпаровский сельсовет.
Денис Фомичев многократно обращался со своими проблемами к главе района, республики, в прокуратуру. Кроме отписок, никакой помощи предприниматель не получил. В одной части республики проходят Инвестиционные сабантуи, а в другом месте ставят подножку предпринимателям – что из этого настоящий показатель развития туризма в Башкирии?
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