Как русский из Тольятти пытался развивать туризм в Башкирии

Денис Фомичев переехал в деревню Толпарово Гафурийского района Башкирии с большими планами по развитию местного туризма. Вместо поддержки со стороны государства, о котором говорят днем и ночью, он получил крупный конфликт с чиновником, потерял деньги и оборудование.

Денис и этнотуризм

Стоит отметить, Денис Фомичев в башкирской деревне Толпарово единственный русский. Сюда он переехал 10 лет назад. А причина тому – его увлечение экстремальными видами спорта. Он занимался скалолазанием – здешняя знаменитая гора Мамбет очень удобна для этих целей. Сначала приезжал как турист, а затем задумался: может переехать насовсем? Займусь развитием туризма. Мужчина продал свой строительный бизнес в Тольятти и оказался в башкирской глухомани со всей семьей – с двумя маленькими сыновьями и женой Эльвирой.

Небольшая турбаза Дениса Фомичева Фото: Артур Салимов, Медиакорсеть

Позже к ним присоединились родители Дениса.

Поначалу бизнес шел на гору. Фомичев построил домик и сдавал его приезжим туристам. Занимался организацией сплавов, водил на экскурсии. А вечерами кормил туристов крольчатиной собственного производства и поил чаем из местных трав. Экскурсоводов, разнорабочих брал из числа местных жителей и только трезвых – Денис против употребления спиртных напитков.

Этот домик Фомичевы сдают туристам Фото: Артур Салимов, Медиакорсеть

Стало хуже, когда эти места государство объявило особо охраняемой территорией – Природным парком «Зилим». Сократилось число предоставляемых услуг. Однако предприимчивый человек всегда найдет выход. Его отец предложил вариант развития круглогодичного этнотуризма – поставить юрты, обставить их аутентично башкирской культуре, кормить местной кухней. Башкирскую еду Фомичевы любят, даже научились делать корот по своему рецепту, с добавлением семечек подсолнуха и тыквы. «Милое дело», говорит Денис, вспоминая вкус кисломолочного продукта.

Река Зилим - излюбленное место любителей сплава Фото: Артур Салимов, Медиакорсеть

Ни земли, ни денег

Проект был разработан, нужно было лишь получить кусок земли.

Денис обратился к главе местного поселения Валерию Локоленко с просьбой выделить ему землю. Тот пообещал, что, несомненно, поможет, но намекнул, что ему очень понравилась машина Дениса – новенькая «Нива», специально купленная для этих дорог. Денис махнул рукой – пусть забирает, лишь бы поскорее дали землю. После этого они вместе выбрали небольшой участок, размежевали его и огородили.

Мост через реку Зилим построили около 15 лет назад. Тогда и в деревне впервые появилось электричество Фото: Артур Салимов, Медиакорсеть

Только вот глава поселения не оформлял землю документально. Шли годы, а он не торопился. Когда в прошлом году Локоленко очередной раз отказался, Денис обратился в суд, чтобы тот хотя бы вернул деньги. По словам нашего собеседника, глава поселения подговорил двух жителей деревни выступить в суде против Дениса и солгать, что Локоленко при них заплатил за машину 400 тысяч рублей.

- Полиция этот вопрос не стала изучать глубоко – не провели очные ставки, не выясняли, действительно ли было так, - вспоминает Денис.

Сам глава поселения опровергает то, что «кинул» односельчанина на деньги.

Здание Толпаровского сельского поселения Фото: Артур Салимов, Медиакорсеть

Между тем, местные называют причину такого странного поступка главы поселения. По их словам, он начал строить собственную туристическую базу. Соответственно, всячески препятствует своему конкуренту в лице Дениса. Поговаривают, что земля, где ведется строительство, оформлена на его жену, и чтобы не вызвать сомнений, он официально развелся с женой. Валерий Локоленко в разговоре с нами подтвердил, что на его жене числится арендованная земля, и с женой, по его словам, он не собирается разводиться. Отметим, глава поселения подчеркивал, что «это всего лишь земля», тогда как мы увидели, что на участке есть строения и протянуто электричество со стороны деревни.

На земле, арендованной женой Локоленко, построены небольшие домики. Местные говорят, что глава сам не прочь заняться туризмом. Фото: Медиакорсеть

Что касается земельного участка, он уточнил, что не может его выделить, так как земля, выбранная для Фомичева, находится в Лесном фонде. Локоленко также сообщил, сельсовет пытается этот участок забрать на распоряжение муниципалитета, да в вышестоящих органах еще не согласовали. По словам главы поселения, бумажная волокита длится несколько лет.

На участке Фомичевы успели построить небольшой домик. Фото: Артур Салимов, Медиакорсеть

После этого Денис попытался переключиться на другой бизнес: он начал делать под заказ мебель из дерева. В первую очередь сделал небольшие скамеечки для своих соседей, чтобы те могли их подставлять гостю, зашедшему на огонек. Кстати, после переезда в Толпарово городской житель долго не мог привыкнуть местным обычаям.

Название деревни Толпарово происходит от башкирского слова "толпар" - "крылатый конь" Фото: Артур Салимов, Медиакорсеть

- Когда только переехал, люди заходили ко мне и просили что-нибудь или денег. Я думал, с какой стати должен им отдавать свое? Потом, ближе к зиме, один из соседей зашел ко мне, чтобы узнать, как у меня идут дела. Я тогда только построил дом, а турбаза в это время года не приносит доход. Сосед посмотрел на мои дрова и говорит: «Тебе не хватит. Я привезу». И привез, не спрашивая, когда я заплачу за его помощь. Тогда я понял, что в деревне нельзя жить отшельником. Ты помогаешь одному – эта помощь к тебе возвращается от другого человека, - рассказывает Денис.

Когда начал получать достаточно много заказов на мебель, Денис решил построить цех. Только и второе начинание Фомичева не развилось до нужных масштабов: первое сентября ночью, когда Денис с семьей был в Уфе, неизвестные люди вынесли все оборудование. Преступников найти не удалось.

Фото: Артур Салимов, Медиакорсеть

Мы с Денисом стоим возле школы, смотрим на деревню с горы. Денис признается мне, что иногда возникает желание все бросить и уехать обратно в Тольятти. Я прошу не сдаваться так быстро.

- Мой сын готовится стать профессиональным волейболистом. Каждый раз, когда я вовремя не могу оплатить его расходы, это желание становится сильнее, - отвечает Денис.

Ремонт несуществующих дорог

Перед тем, как переехать в деревню окончательно, Денис увлекался аудиокнигами Карлоса Кастанеды и других эзотерических авторов. В глубине души он человек, который не хочет идти на поводу житейских проблем. Однако, что поделаешь – семью надо кормить.

Берегоукрепление здесь выглядит так Фото: Артур Салимов, Медиакорсеть

После того, как вступил в откровенную конфронтацию с Локоленко, Фомичев начал изучать документы, которые публикуются на сайте Толпаровского сельского поселения.

Так он обнаружил, что сельсовет выделяет деньги на несуществующие автомобильные дороги. Дом Дениса выходит на одну из них – на улицу Набережная. По сути это тропинка между хозяйственными постройками жителей и берегом. Похожая ситуация с улицей Лесная.

Денис Фомичев показывает ширину "автомобильной дороги" на улице Набережная Фото: Артур Салимов, Медиакорсеть

Что касается несуществующей улицы Набережная, глава поселения сообщил, что имелось в виду переулок, выходящий со стороны улицы Молодежная. А Лесная улица, по его словам, действительно есть на карте и отремонтирована. Напомним, ранее мы рассказывали о состоянии дороги между деревнями Толпарово и Зириклы, благоустройством которого также занимается толпаровский сельсовет.

Фото: Mkset.ru

Денис Фомичев многократно обращался со своими проблемами к главе района, республики, в прокуратуру. Кроме отписок, никакой помощи предприниматель не получил. В одной части республики проходят Инвестиционные сабантуи, а в другом месте ставят подножку предпринимателям – что из этого настоящий показатель развития туризма в Башкирии?

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