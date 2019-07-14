Академик РАН назвал причину увеличения количества ВИЧ-инфицированных в Башкирии

По мнению руководителя Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Вадима Покровского, увеличение числа ВИЧ-инфицированных связано с большим количеством людей, прошедших медосмотр, т. е. обследованием тех групп людей, которых раньше не обследовали. При этом число тех, кто живет с ВИЧ, будет только расти, поскольку лечение позволит сократить их смертность. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось о росте числа зараженных ВИЧ-инфекцией по итогам прошлого года.

Вадим Покровский также добавил, что «Башкирия является одним из регионов, где высокий процент населения инфицирован ВИЧ». При этом актуальные данные показывают, что уровень заражения ВИЧ в сельской местности ниже городского, но все же высокий.