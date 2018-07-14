В Санкт-Петербурге появилось граффити с портретом вокалиста Linkin Park

Художники приурочили создание своего творения к годовщине смерти артиста. Об этом 13 июля пишет газета « Известия ».

Портрет музыканта должен был появиться в Санкт-Петербурге еще год назад. Однако граффитистам понадобилось время, чтобы получить разрешение от местной администрации.