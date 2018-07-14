В Санкт-Петербурге появилось граффити с портретом вокалиста Linkin Park
Сегодня, 13:30Общество
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Во дворе дома №48/1 на Богатырском проспекте, что в Приморском районе Санкт-Петербурга, появилось граффити с изображением вокалиста американской рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона.
Художники приурочили создание своего творения к годовщине смерти артиста. Об этом 13 июля пишет газета «Известия».
Портрет музыканта должен был появиться в Санкт-Петербурге еще год назад. Однако граффитистам понадобилось время, чтобы получить разрешение от местной администрации.
Напомним, Честер Беннингтон совершил самоубийство летом прошлого года. Вокалист Linkin Park имел проблемы с алкоголем и наркотиками.
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