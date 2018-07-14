В аэропорту Уфы задержаны десятки рейсов

«Все рейсы, которые должны были прилететь в Уфу, были отправлены на запасные аэродромы, это в Челябинск, Магнитогорск, Оренбург, Екатеринбург, то есть они не прилетели в Уфу. Потом наши рейсы на 2,5 -4 часа начали задерживать. Московские рейсы задержаны в среднем на 3-3,5 часа. Наш например на 4 задержан. Что-то говорили по поводу воды, прохладительных напитков, но питание не предоставлено. Я должен был вылететь в 6.15, а вылетаю в 10.20», — рассказал пассажир Алексей Прокофьев телеканалу ГТРК.