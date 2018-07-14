Неделя в Башкирии: забастовка «скорой», митинг пенсионеров, дело Филиппова

Одной из главных обсуждаемых тем уходящей недели стала объявленная забастовка водителей «скорой помощи». От имени 70 человек активисты сообщили, что им уже несколько месяцев задерживают зарплату. История получила пока лишь печальное продолжение: старшего водителя Сипайловской подстанции СМП Уфы Владимира Омельченко понизили в должности, пока он отдыхал дома после смены.

На этой неделе также стало известно о слиянии специализированных домов ребенка в республике. По распоряжению башкирского правительства объединят уфимский, стерлитамакский, белорецкий детские дома. Мы пообщались с директором одного из медучреждений и выяснили, что больше всего специалистам не хочется терять свою работу. Что из этой инициативы минздрава получится, пока точно неизвестно, однако мы будем следить за развитием событий.

Очередная оперативка мэра Уфы Ирека Ялалова вновь вызвала бурю обсуждений в сети. На этот раз градоначальник раскритиковал уфимских застройщиков. Сити-менеджер, вднохновившись астанинскими строительными, инфраструктурными, и арт-объектами, призвал ни в коем случае не идти на поводу у уфимских застройщиков. О его выводах после визита в казахскую столицу можно прочитать тут.

Пока в Таиланде спасали 12 юных туристов из пещеры Кхао Ланг, в Башкирии выручили из беды 12 подростков в районе водопада Атыш. Ребята перешли реку Инзер вброд, чтобы посетить водопад. Но когда через пару дней группа решила вернуться тем же путем, оказалось, что из-за проливных дождей, обрушившихся на республику, на реке Инзер резко поднялся уровень воды. К счастью, обе истории с детьми со счастливым концом – все живы и здоровы. Однако подростковым клубом «Данко», который организовал поездку, теперь заинтересовались следователи и сотрудники прокуратуры.

Пообщались с пчеловодами и узнали, каким будет наш любимый башкирский мед в этом году и что не так с урожаем последних пяти лет.

Тем временем в Кабардино-Балкарии появился пик Мустая Карима. Табличка со стихотворением Мустая Карима установлена башкирскими путешественниками на высоту 3555 метра, рядом с пиком, названным в честь его друга, народного поэта Кабардино-Балкарии Кайсына Кулиева.

Любопытную историю об особенностях башкирского судопроизводства нам на этой неделе рассказал журналист Марат Гареев. Читайте подробности в материале «8 лет за неудавшийся поцелуй. Как в Башкирии парня осудили без особых улик».

Еще одна вопиющая история – как за долги завода работников заперли на собственном предприятии.

На этой неделе стало известно, где и когда будут массово резать баранов на Курбан-байрам.

В правительстве республики 12 июля сделали оглушительное заявление: за 17 лет зарплата в Башкирии вырастет аж до 84 тысяч рублей. Сейчас размер получки едва перешагивает отметку в 30 тысяч. Правда, зажить на более широкую ногу, нежели сейчас, мы сможем только года после 2035.

Ожидаемым на этой неделе стал митинг профсоюзов против пенсионного возраста. Собрал он порядка 5 тысяч человек и шел всего час. Мы вели онлайн-трансляцию мероприятия.

Еще одно очень важное событие недели – новое уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова. За превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий бывшему чиновнику грозит от трех до десяти лет тюрьмы. Объявление предъявлено в рамках давно уже нашумевшего дела «аферы на миллиард».