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Неделя в Башкирии: забастовка «скорой», митинг пенсионеров, дело Филиппова
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Неделя в Башкирии: забастовка «скорой», митинг пенсионеров, дело Филиппова

Сегодня, 13:40ОбществоФото: Артур Салимов
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