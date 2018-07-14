Аэропорт «Уфа» возобновил работу после задержки рейсов из-за тумана

- Ночью с 3.30 до 7.38 было ограничение нескольких рейсов из-за тумана, в 11.30 11 судов отправлены на запасные аэродромы в другие города. На данный момент все рейсы уже прилетели в Уфу. Единственная задержка рейса – в Анталию от авиакомпании «Ай Флай». Компания продлила задержку судна до 22.00 14 июля. Время задержки – 15 часов, 50 минут. Пассажиры обеспечены питанием, заселены в гостиницы. Аэропорт работает в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе аэропорта.