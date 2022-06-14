Жительница Уфы пожаловалась на бомжей, поселившихся в почти столетнем доме

Жительница Уфы пожаловалась на бомжей, поселившихся в почти столетнем доме
Жительница Уфы пожаловалась на бомжей, поселившихся в почти столетнем доме
Вчера, 12:28ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
С жалобой на исторический дом, который после расселения жильцов облюбовали местные маргиналы, местная жительница обратилась к властям республики

Жительница Уфы опубликовала жалобу на сайте электронной приёмной органов власти республики. По её словам, фасад 95-летнего дома в Уфе по улице Карла Маркса 54/1 приходит в обветшание, а внутри, с ее слов, обосновались бомжи.

Как гласит из обращения, в доме, построенном ещё в 1927 году, на протяжении 47 лет проживали семьи, однако после того, как во дворе снесли и расселили ряд жилых домов, здание пришло в неудовлетворительное состояние.

Фото:Яндекс.Карты

Также местная жительница задаётся вопросом: «Если этот дом является памятником культуры — почему он в таком запущенном состоянии, и там живут бомжи?». Отмечая при этом, что во внешний вид двора значительно ухудшился.

— Всегда был чистый и ухоженный двор, покрашены бордюры, детская площадка была. Сейчас грязный двор, нет для пожилых людей скамейки, с детьми негде погулять и им поиграть, — пишет женщина.

Отметим, что на сайте Управления земельных и имущественных отношений Уфы данный дом в списке объектов культурного наследия не значится.

Проблема сохранения памятников архитектурного наследия в Уфе широко обсуждается в республике на протяжении минувших нескольких лет. Так, несколькими неделями ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев высказался об архитектурном ансамбле на улице Октябрьской революции, которую власти уже долгие годы мечтают превратить в «уфимский Арбат».

Также ранее стало известно, что уфимскую усадьбу Бухартовских вновь готовятся выставить на торги. В апреле этого года многострадальный памятник архитектуры выставили на продажу за один рубль, неделей ранее стало известно, что здание ушло с молотка за 5,7 миллиона рублей. Однако позднее в мэрии Уфы сообщили, что конкурс по купле-продаже был признан несостоявшимся.

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