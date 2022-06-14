В ПМЭФ-2022 примут участие представители всех субъектов РФ

В мероприятиях Петербургского международного экономического форума на бесплатной основе будут участвовать делегации из 85 регионов РФ. 81 регион будет представлен на уровне глав субъектов. По данным на 14 июня, в состав делегаций регионов войдут более 1000 участников.

Как рассказал советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ-2022 Антон Кобяков, рассмотрение регионального инвестиционного потенциала, представление продукции регионов сегодня особенно важно в связи с необходимостью перестроить логистические цепочки, найти партнеров для решения вопроса независимости России от импорта. В этом году активность на форуме особенно значительна. Региональные власти и крупный бизнес ведут колоссальную работу, потому вполне можно рассчитывать на заключение на форуме важнейших стратегических договоров и соглашений. Оргкомитет традиционно взаимодействует со всеми регионами страны, что обеспечивает возможность принять участие в ПМЭФ на безвозмездной основе, по утвержденным квотам. В рамках выставочной экспозиции ПМЭФ-2022 посетители смогут увидеть проекты, которые демонстрируют экономический потенциал субъектов РФ. На сайте мероприятия, в разделе «Выставка», можно будет получить информацию об уникальных продуктах и инвестиционных проектах регионов, которые участвуют в выставке форума. Форум традиционно проходит при поддержке титульных партнеров: ПАО «Сбербанк», ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ», государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Стратегический партнер — ПАО «Россети». Информационный партнер — медиахолдинг 1MI. Генеральные партнеры ПМЭФ: ИТ-компания VK, государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ПАО «Газпром», «Газпромбанк» и другие.

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