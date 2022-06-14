В ПМЭФ-2022 примут участие представители всех субъектов РФ

В ПМЭФ-2022 примут участие представители всех субъектов РФ
В ПМЭФ-2022 примут участие представители всех субъектов РФ
Сегодня, 00:12ОбществоФото: forumspb.com
В мероприятиях Петербургского международного экономического форума на бесплатной основе будут участвовать делегации из 85 регионов РФ. 81 регион будет представлен на уровне глав субъектов. По данным на 14 июня, в состав делегаций регионов войдут более 1000 участников.

Как рассказал советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ-2022 Антон Кобяков, рассмотрение регионального инвестиционного потенциала, представление продукции регионов сегодня особенно важно в связи с необходимостью перестроить логистические цепочки, найти партнеров для решения вопроса независимости России от импорта. В этом году активность на форуме особенно значительна. Региональные власти и крупный бизнес ведут колоссальную работу, потому вполне можно рассчитывать на заключение на форуме важнейших стратегических договоров и соглашений. Оргкомитет традиционно взаимодействует со всеми регионами страны, что обеспечивает возможность принять участие в ПМЭФ на безвозмездной основе, по утвержденным квотам.

В рамках выставочной экспозиции ПМЭФ-2022 посетители смогут увидеть проекты, которые демонстрируют экономический потенциал субъектов РФ. На сайте мероприятия, в разделе «Выставка», можно будет получить информацию об уникальных продуктах и инвестиционных проектах регионов, которые участвуют в выставке форума.

Форум традиционно проходит при поддержке титульных партнеров: ПАО «Сбербанк», ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ», государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Стратегический партнер — ПАО «Россети». Информационный партнер — медиахолдинг 1MI. Генеральные партнеры ПМЭФ: ИТ-компания VK, государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ПАО «Газпром», «Газпромбанк» и другие.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы