Сегодня, 14 июня, сайты судов Башкирии в очередной раз подверглись хакерской атаке. В прошлый раз недоступны были и сайты некоторых ведомств.

Сайты судов Башкирии вновь подверглись хакерской атаке. Так, на момент публикации материала, не работают сайты всех районных судов Уфы, сайт Верховного суда республики. Недоступны сайты судов других районов Башкирии. Аналогичная ситуация также в Республике Карелия и в Челябинской области. Между тем, сайты Конституционного и Арбитражного суда Башкирии работают в штатном режиме. Отметим, что прошлая атака на сайты была относительно недавно - 6 июня. Тогда помимо судов перестали работать сайты ряда ведомств и органов власти.

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