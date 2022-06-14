Опрос жителей Башкирии о спецоперации на Украине обойдется в 800 тысяч рублей

Именно в такую сумму встанет опрос населения об их отношении к геополитической ситуации и к властям как регионального так и федерального уровня, следует из документов госзакупки.

В Башкирии в ближайшее время с помощью стандартизированного интервью выяснят отношение населения республики к специальной военной операции на Украине. Также в поле зрения исследователей попадет оценка уровня доверия граждан как к высшей федеральной власти, так и к местным властям, от президента до местных администраций городов и районов. Помимо указанного выше победителю аукциона также предстоит провести диагностику уровня жизни и социального самочувствия граждан в условиях санкций. Специалисты должны изучить, как в республике население относится к вынужденным переселенцам из ЛНР и ДНР. Интерес для исследователей будет представлять и протестная активность граждан. Единственному поставщику, который и стал победителем данного аукциона - АНО «Центр развития физической культуры и спорта Республики Башкортостан», предстоит провести выборку на 1200 человек. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2016 году в числе учредителей данной организации указаны пресс-секретарь главы Башкирии Радия Хабирова Диана Ихсанова и ее супруг Тимур Сафаргалеев.

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