Новый герб Уфы, коррупция в районе и трагедия на нефтяном заводе

Фастфуд из Башкирии, обещавший кыстыбый для Путина, накормит гостей форума Петербурга. В нынешнем году стенд Башкирии на Петербургском международном экономическом форуме будет третьим по величине, превзойдут его лишь стенды Москвы и Санкт-Петербурга. На стенде Башкирии будет представлен ЦУР и цифровая юрта и стилизованный под вертолет К-32, который производится в регионе, а также большая экспозиция БСК.