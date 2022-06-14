«Не нужны толпы туристов»: экскурсоводы о том, действительно ли в Уфе нечего делать

Готовя этот материал, мы рассчитывали, что хотя бы один из экскурсоводов заявит, что работать в Уфе не так просто. Ведь, по мнению многих горожан, показывать здесь практически нечего. Однако все опрошенные гиды в один голос заявили: Уфа — вполне интересный и красивый город. Однако некоторые проблемы в нем до сих пор не решены.
«Такое мнение, что, например, по сравнению с Казанью, у нас мало что можно посмотреть, — очень субъективное. Во всяком случае, я провожу экскурсии даже четырехчасовые и вполне себе насыщенные. Мне всегда бывает обидно. Хочется сказать, „ну ты глаза-то открой, посмотри“. Уфа очень неплохой город с хорошим туристическим потенциалом», — рассказала экскурсовод Юлия Воронова.
Она добавила, что во время этих больших экскурсий успевает показать всё наиболее достойное внимания, поскольку какие-то парки или отдельно стоящие памятники архитектуры «уже не так интересны».
Мнение о том, что Уфа неинтересна, высказывают исключительно местные жители, а гостям город нравится, отмечает другой гид, Венера Кудашева. Все экскурсоводы указывают, что в расположенном на холмах городе очень много прекрасных видовых площадок. Город очень интересный, и, если есть желание, его можно «утюжить» в течение двух дней — и скучно не будет, считает руководитель турагентства «Колесо» Наиль Шарипов.
В числе наиболее важных объектов — площадь у конгресс-холла с памятником Салавату Юлаеву, мечеть «Ляля Тюльпан», площадь у Гостиного двора, фонтан Семь девушек. Широкий спектр эмоций от «понравилось до вообще!» вызывает парк Победы, отмечает Юлия Воронова. Наиль Шарипов добавил, что здесь в открытом доступе выставлена военная техника, — «ни в одном городе не позволят потрогать экспонаты, посидеть в них». Впрочем, и музейная экспозиция там тоже очень впечатляет. Другие музеи: Национальный, Музей археологии и этнографии, ретроавтомобилей, — также достойны внимания, считают гиды.
Наиль Шарипов отмечает, что даже многочисленные парки вызывают интерес: каждый чем-то отличается — видами растений, фонтанчиками, архитектурными формами. Для горожан, которые видят всю красоту Уфы каждый день, она привычна. «Уфа однозначно интересна и для приезжих, и для уфимцев», — говорит он.
Часто случается так, что заказывающие экскурсию для своих гостей уфимцы признаются: «мы не знаем, что тут можно показывать, но раз они хотят, то давайте поедем»,Венера Кудашева
Из-за того, что никто не интересуется своим городом, нередко гости знают больше, чем местные жители. К перечню мест для показа она добавляет северную часть Уфы с исторической застройкой, центральную часть — кварталы рядом с Театром оперы и балета, городище Уфа-2…
«Недавно у меня были гости из Москвы — я их водила по городу четыре дня», — добавляет она.
Посмотреть на Уфу приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбургской, Челябинской, Пермской областей, Екатеринбурга и Самары. Из Казани туристов почти нет, но их очень много на реках и озерах Башкирии, говорит Наиль Шарипов. Большинство едет именно с целью посмотреть город. Но некоторые совмещают с экскурсиями деловые поездки.
Экскурсовод Кристина Абрамичева отмечает, что туристическая привлекательность Уфы, конечно, ниже, чем Казани, Нижнего Новгорода и Самары. «Мы примерно на одном уровне с Челябинском и Пермью», — говорит она.
Город, добавляет она, сложен для показа из-за того, что вытянут с севера на юг и «не умещается» в одной экскурсии. Поэтому приходится показывать отдельно центральную часть и Черниковку. Но развивать, по ее мнению, необходимо разные районы города — например, Черниковка очень перспективна благодаря величественному сталинскому ампиру. Здесь могут появляться и другие точки притяжения. Например, парки, — в Черниковке они запущены. Не реконструирован мозаичный фонтан в парке Химиков, до сих пор не привели в порядок парк имени Калинина.
Черниковку, считает Абрамичева, еще и нужно избавлять от имиджа криминального района, который может отпугивать и горожан, и туристов.
Кристина Абрамичева отмечает, что Уфа не использует свое преимущества города, расположенного на берегу реки. Набережная, хотя и теперь уже частично благоустроенная, по ее мнению, никак не работает на туриста.
«Набережная как бы есть, но она не работает. Она по-прежнему оторвана от остальных объектов. С нее никуда не выйдешь, на нее надо идти специально — далеко вниз. Не каждый выдержит этот долгий путь. Шла речь о каких-то подъемниках, но до сих пор этого нет. Впрочем, даже если туда прийти, то что там делать?», — констатирует она.
Кристина Абрамичева также добавила, что на набережную не может «зайти» крупный ресторанный бизнес, поскольку при строительстве объекта не предусмотрели коммуникации. Теперь их придется тянуть из города, а это большие расходы, которые не каждый бизнесмен сможет себе позволить.
«Набережная — это самая большая боль. Не организован прокат спортинвентаря, например, нет мероприятий. Нужен отдельный ивент-менеджер по набережной, чтобы она заработала», — сообщала она.
Она добавила, что на Монументе Дружбы, с которого начинается Уфа, нет ничего, что напоминало бы старый деревянный уфимский Кремль. Кроме того, по мнению Абрамичевой, там логично было бы установить памятник основателю города, первому уфимскому воеводе Михаилу Нагому. В Уфе его до сих пор нет.
Большинству гостей нравится национальный орнамент, вплетенный в уфимские улицы. Он на зданиях, вывесках, даже на цветочных клумбах. Однако национальной кухни очень не хватает.
«Рестораны есть, но они не всем доступны. Нужны кафе с небольшими ценами, где гости могли бы попробовать национальную кухню. Людям это очень интересно. Раньше было кафе „Нэнэйка“, но оно закрылось», — говорит Юлия Воронова.
Те заведения общепита, что позиционируют себя как национальные, в большинстве своем готовят обычную еду и могут предложить лишь «невнятные элементы» аутентичной кухни.
Венера Кудашева отмечает, что крайне неудачным было решение о переносе гостевого шатра на площади Салавата Юлаева ярусом выше. Раньше, особенно в плохую погоду, там можно было погреться, выпить чаю, перекусить. Теперь подняться по ступенькам по силам не всем туристам. Кроме того, новое размещение не совсем в логике маршрута — кафе и сувенирная лавка должны располагаться «на выходе», поскольку покупки совершаются уже после прогулки.
Сейчас до сувенирной лавки редко кто доходит,Венера Кудашева
Вообще сувенирные лавки не сконцентрированы в Уфе в одном месте, а разбросаны по городу. Это тоже неправильно, считают гиды.
В Уфе хорошо бы закрыть для автомобилей улицу Мустая Карима, считает Юлия Воронова. На ней могли бы появиться уличные художники, музыканты, кафе, сувенирные лавки и картинные галереи — получился бы уфимский Арбат.
«Еще нужно привести в порядок улицу Октябрьской революции. Это была бы замечательная туристическая улица. Она очень ценна наличием старинных домов», — говорит она.
Экскурсовод также отмечает, что новая застройка уродует город: многие красивые виды заслоняют многоэтажки. Объектов и мест для показов становится меньше. Из последних таких значительных потерь — гостиница в Олимпик-парке. Раньше туда привозили туристов, а сейчас что им показывать, груду мусора?
Дома на Октябрьской революции давно можно было бы раздать инвесторам для реставрации, и тогда в городе бы появился новый туристический объект. Однако до сих пор этого не сделано, дома стоят открытые и потихоньку разрушаются. Заявленные ранее планы реконструировать их к 450-летию Уфы, которое отмечается в 2024 году, — под большим вопросом, считает Кристина Абрамичева.
«У нас есть вопрос по туалетам — в некоторых местах они решены на набережной и на Телецентре, так себе решены — в Парке Победы. В общем, не везде они есть», — говорит Наиль Шарипов.
«Вторая, самая главная проблема, — парковка. Как только какое-то мероприятие, не знаешь куда поставить автобус. Около музея висит знак: парковка запрещена. Это бред города. Причем так — практически везде. Возле Парка Победы и мечети Ляля-Тюльпан — решаемый вопрос, парковка, хоть и на улице, есть. Возле телецентра она большую часть времени закрыта. Национальный музей, музей археологии… Как мы понимаем, должен висеть знак: парковка запрещена для всего автотранспорта кроме автобусов», — считает он.
50 метров пешком — только кажется немного, но иногда это ломает экскурсию, отмечает гид. Особенно если дует холодный ветер, идет снег или дождь. В группе могут оказаться пожилые люди, которым сложно передвигаться пешком.
Сложности с парковкой отмечают и его коллеги. Интересы туристов в этом плане никак не учтены, считают экскурсоводы.
Наиль Шарипов признается, что не хочет, чтобы Уфа, как Казань, превращалась в «туристическую Мекку»: «Нам не нужны толпы туристов — нам автобусы некуда поставить».
«Я бы не хотел, чтобы у нас стало, как в Казани, когда, чтобы попасть в „Кул-Шариф“, нужно отстоять в очереди полчаса. Мы приезжаем в „Ляля-Тюльпан“ — и сразу заходим», — объясняет он.
Удивить гостей очень просто, считают гиды. Парадокс в том, что «никто не ждет от Уфы ничего особенного». И на этом фоне удается легко удивлять людей: они просто смотрят и видят, что город интересный, красивый, необычный, говорит Наиль Шарипов.
От администрации гиды не ждут никакой помощи. Нужны туалеты и разрешение ставить автобусы — и не мешать. Так сложилось, что «административные» экскурсоводы, которые возят делегации, живут своей жизнью, а туристический бизнес — своей. От властей здесь ничего не ждут: «административная история — всегда неоднозначная».
«Тем, кто задается вопросом, как повысить туристическую привлекательность города, надо прежде всего поставить себя на место тех, кто собирается куда-то отправиться. «Мысли как турист!“»архитектор Алексей Пантелеев.
Пантелеев отмечает, что туристы ищут смену привычной обстановке, хотят сбить рутину повседневности. В родном городе для этого достаточно иногда пройти другим маршрутом, а поездка предполагает еще больший пласт впечатлений.
Другой город важен для туриста «лица необщим выраженьем» больше, чем просто ухоженностью. Иногда для этого достаточно совсем немного штрихов, например, добавить этнический колорит. Но для более внимательного взгляда будет заметно, как город гармоничен в своей жизни, если то, что предъявляется как знаки города, будет обжито, наполнено живой дышащей средой — чем занимаются, например, городские активисты, и это дает плоды.Алексей Пантелеев