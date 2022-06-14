Минтранс заявил о срыве ремонта дорог в Башкирии из-за проливных дождей

Как сообщает глава ведомства, вынужденная пауза напрямую была связана с затянувшимися на территории республики дождями. При этом Булушев отмечает, что обильные осадки также привели в негодность дороги с переходным типом покрытия. Отметим, что ранее из-за погодных условий в Башкирии перенесли даты празднования Сабантуев.