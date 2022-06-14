Минеева: Московская власть анонсировала меры поддержки кинопрокатчиков

Российские кинотеатры стали сокращать время работы, принимать посетителей только в выходные дни, а то и вовсе закрываться в связи с внезапным падением оборота из-за отсутствия фильмов голливудского производства. Столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева проинформировала о мерах соцподдержки кинопроката.

Московская власть приняла решение о введении целого пакета мер, направленных на поддержку столичных кинопрокатчиков. В городском бюджете предусмотрели средства для компенсации киносетям понесенных ими затрат в рамках лицензионных договоров за использование прав на отечественные картины. Речь идет о 100% в случаях, когда деньги были потрачены в период с 1 января до 31 мая, и до 50%, если траты были с 1 июня текущего года. Финансовая поддержка одной московской киносети будет не более 50 миллионов рублей, пишет vostokmedia.com. Правительство Москвы также анонсировало выделение грантов на рекламу отечественных кинолент. Кроме того, будут частично компенсированы расходы на съемки фильмов на площадях и улицах столицы. Гранты предусмотрены для кинокомпаний, организовавших съемочные процессы с 1 января до 30 сентября. Московская власть готова компенсировать до одной четвертой от суммы оплаты аренды площадок для съемок. Решено также повысить гранты за съемки на территории Москвы и создание ее образа в киноискусстве. По мнению Минеевой, перечисленные меры в перспективе могут расширить. «Важно оказать поддержку в виде помощи с расторжением договоров в тех торговых центрах, где владельцы не понимают значимости кинотеатра для их торгового центра или продолжают требовать полный объем арендной платы, несмотря ни на что», — заявила бизнес-омбудсмен Москвы. Владельцы столичных кинотеатров ранее посетовали на заметное падение выручки: с начала текущего года она сократилась на 60 процентов к тому уровню, который был зафиксирован за аналогичный период 2021-го, и на 70 процентов — к показателю 2019 года. При этом сокращается и время работы кинотеатров, и персонал, а для посетителей доступны сегодня не все кинозалы. Официальные представители Ассоциации владельцев кинотеатров Нижегородской области сообщили о том, что за период с апреля по май включительно прокат сократился на 70 процентов. Около 10 процентов «отыграли» отечественные картины, однако для «удержания на плаву» этого крайне мало, подчеркнул региональный бизнес-омбудсмен Павел Солодкий. Кинопрокатчики в Сарове работают в настоящее время только в выходные и праздничные дни. В Богородске прекратил функционировать один негосударственный кинотеатр, а в больших кинотеатрах Нижнего Новгорода посетителей принимают сейчас не все залы, сообщил Солодкий. По состоянию на середину апреля 2022 года закрытыми были свыше 36 процентов российских кинозалов. Общая численность работающих объектов таким образом уменьшилась до 3 633, заявили представители ассоциации. К концу текущего года сумма совокупного убытка кинотеатров превысит 11 миллиардов рублей, прогнозируют отраслевые эксперты. Максимальный совокупный сбор отечественных кинокартин не превысит при этом отметку в 6,142 миллиарда, полагают специалисты. Следует отметить, что в киноотрасли Российской Федерации заняты на сегодняшний день примерно 55 тысяч граждан: 20 тысяч из них работают в кинопроизводстве, а 35 тысяч — непосредственно в кинотеатрах.

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