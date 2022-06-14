Инженера-вахтовика из Башкирии оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России

Инженера-вахтовика из Башкирии оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России
Инженера-вахтовика из Башкирии оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России
Вчера, 16:51ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
О том что мужчина разместил ссылку на антивоенную петицию в мессенджере находясь в командировке на буровой станции сообщил Коммерсант-Уфа 14 июня.

Еще одного жителя Башкирии суд оштрафовал по новой статье административного кодекса об административных нарушениях — за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Мужчину осудили за то, что он в начале марта разместил в одной из групп в мессенджере WhatsApp ссылку на антивоенную петицию. Сделал это он во время служебной командировки.

Туймазинский межрайонный суд счел что мужчина в правонарушении виновен. Свою вину признал и сам инженер-вахтовик.

Напомним, что это не первый случай составления протоколов за дискредитацию ВС РФ в мессенджерах. Так в начале мая нынешнего года стало известно о том, что житель Уфы был оштрафован на 20 тысяч рублей за неоднозначные высказывания в мессенджере о российских военнослужащих, которые принимают участие в военной спецоперации России на Украине.

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