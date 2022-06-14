Главная «Артерия» Уфы запульсирует осенью

На лучшее название центра проведен конкурс. Комиссия выбрала трех лидеров, которые получили денежный приз – по 30 тысяч рублей. Первый автор названия «Артерия», символично сравнив наш город с живым организмом, признан главным победителем. Ему вручат вторую часть обещанного приза – еще 70 тысяч рублей.