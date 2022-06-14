Депутат Якубовский предложил доработать ФЗ о госрегистрации недвижимости

Депутат Якубовский предложил доработать ФЗ о госрегистрации недвижимости
Депутат Якубовский предложил доработать ФЗ о госрегистрации недвижимости
Вчера, 22:24ОбществоФото: pixabay.com
Депутат Государственной думы Александр Якубовский высказал мнение о необходимости доработать поправки в закон о государственной регистрации недвижимости, которые сейчас обсуждаются в нижней палате парламента. Это касается части предоставления сведений из ЕГРН.

По мнению депутата, ко второму чтению документ нужно доработать с учетом интересов как граждан, так и бизнеса. Например, в числе лиц, имеющих право на получение данных, необходимо оставить банки. Это предложение обусловлено тем, что среди банков есть организации, которые через специальные площадки обеспечивают процесс сделок с недвижимостью, подчеркнул депутат. Об этом пишет «Прайм».

Как заметил Александр Якубовский, первоочередная задача законодателей – обезопасить граждан, а затем следует дать возможность заработать добросовестным предпринимателям. В этой связи необходимо подготовить законопроект, который удовлетворил бы все стороны процесса. Однако следует учитывать, что сделки с недвижимостью сейчас проходят не только при участии граждан и риелторов, но и с привлечением таких площадок, как "Домклик", например. При реализации имущества чистоту сделок могут гарантировать и компании. С учетом того, что их акционеры – ведущие в части ипотечного кредитования банки страны, следует включить в списки имеющих доступ к ЕГРН всех участников рынка, которым доступна информация, у которых имеются соответствующие ресурсы, от которых зависит безопасность ипотечных сделок. Главная задача законодателей – не накладывать на граждан дополнительные расходы и не усложнять процесс, подчеркнул депутат.

Напомним: проект закона внесли в Думу 6 апреля, документ уже принят в первом чтении. Среди авторов – известный депутат Александр Хинштейн. Речь идет о внесении изменений в Федеральный закон 218-ФЗ. Данными поправками устанавливается, что персональные данные из ЕГРН могут быть предоставлены третьим лицам только с согласия физического лица. В отсутствие согласия сведения можно получить исключительно по запросу нотариуса.

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