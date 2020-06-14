Всем пенсионерам-опекунам проиндексируют пенсии

Нынешняя индексация коснется не всех пенсионеров, а лишь представителей некоторых категорий пожилых людей — в частности, тех, кто официально является опекунами несовершеннолетних детей. Как отмечают «Известия», индексация будет проведена автоматически без каких-либо заявлений.

Также с 1 июля начнет действовать закон, по которому будет восстановлена индексация пенсий работающим пенсионерам, на данный момент уже завершившим трудовую деятельность. Таким гражданам сделают перерасчет пенсий с учетом всех пропущенных плановых индексаций. Кроме того, появятся две новые плановые льготы: доплата за возраст начиная с 75 лет и рассрочка выплат по кредитам, если доход неработающего пенсионера меньше двух минимальных размеров оплаты труда.

С августа более чем на 9% проиндексируют накопительные пенсии и почти на 8% — выплаты участникам программы софинансирования пенсионных накоплений.

Напомним, с 1 апреля в России прошла индексация социальных пенсий на 6,1%. Повышение выплат затронуло 4 млн человек.